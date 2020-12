Elbilåret 2021: Med denne bør du ha feriehus i Tyskland

2020 nærmer seg slutten, og vi skal legge bak oss et historisk bilår. For første gang kommer nemlig salget av helelektriske biler til å stå for over 50 prosent av nybilsalget her til lands.

I 2021 forventes det at prosentandelen skal stige ytterligere. Det er vedtatt å fortsatt ha fritak av både moms og avgifter på elbiler. Og med stadig flere modeller å velge mellom, blir det også mindre grunn til å velge biler som ikke er utslippfrie.

Over 20 nye elbiler vil bli lansert i løpet av det neste året.

Vi har plukket ut noen av dem: Det som er antatt å bli den billigste, den dyreste og raskeste – og et par andre som vi forventer det blir ekstra stor interesse for i Norge.

Forventer kraftig økning

Brooms redaktør, Knut Skogstad, følger nybilmarkedet tett. Han gleder seg til 2021:

– Noe av det som blir spennende, er å følge de mange nye merkene som dukker opp. Her er jo Kina godt representert, med en rekke nyheter. Men også i USA er nå flere ferske elbilprodusenter på vei. I tillegg begynner mange av de tradisjonelle å få sving på elbil-satsningen. For eksempel er det spennende med Skoda Enyaq. Elektrisk SUV til folkelig pris, firehjulsdrift og god rekkevidde. Det kan fort bli en veldig populær kombinasjon.

Endring i markedet

Skogstad tror de tradisjonelle aktørene kommer til å merke at det blir en annen type konkurranse.

– Før var det mest fokus på kjøreegenskaper, plass og ytelser. Nå handler i tillegg mye om teknologi, selvkjøring og tilkoblingsmuligheter. Her har det skjedd mye på kort tid, sier han.

To av de de ferske elbilmerkene som er på vei, er blant bilene som blir omtalt i videoen øverst i denne artikkelen.

