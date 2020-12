Høie: – Til sommeren vil vi få en mer normal hverdag

Saken oppdateres fortløpende.

Stadig kommer det nye meldinger om at en godkjent vaksine snart er på trappene. Samtidig prøver norske helsemyndigheter å forberede seg på hvordan vaksinasjonen skal løses i praksis i Norge.

Fredag kalles det inn til pressekonferanse for å orientere om situasjonen.

Helseminister Bent Høie (H) vil være til stede på pressekonferansen sammen med smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også delta.

– Helt siden kornaviruset endra livene våre i mars har vi ventet på at vi får en godkjent vaksine. Nå kan det se ut som at dagen er her snart. Det er lys i enden av tunnelen, sier Høie.

Se pressekonferansen direkte øverst i saken.

2,5 millioner doser første kvartal

De første dosene kan komme til Norge rett over nyttår.

Helseministeren anslår at vi får 2,5 millioner doser i første kvartal. Det utgjør over 70 prosent av alle i risikogruppen.

– Etter påske vil vi være i en annen situasjon enn i dag, men det avhenger av at vaksinen blir godkjent, og produseres og distribueres slik produsentene legger opp til. Det gjenstår fortsatt å se, sier Høie.

God tilgang til en vaksine i løpet av første halvår vil kunne endre situasjonen i Norge.

– Til sommeren vil vi få en mer normal hverdag, sier helseministeren.

Disse prioriteres

Hvem som skal få vaksinen først avhenger av vaksinen som blir godkjent sine egenskaper og smittesituasjonen, opplyser helseministeren.

De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste.

Slik ser prioriteringslisten ut:

Personer i sykehjem, og de aller eldste kommer aller først.

Deretter kommer eldre over 64 år

Så kommer de mellom 18 og 64 med spesielle sykdommer.

Deretter kommer helsepersonell

Prioriteringen begrunnes med at høy alder er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av kroniske sykdommer og tilstander.

Derfor vaksineres ikke helsepersonell først

Det er cirka 1,3 millioner personer i risikogruppen, som enten er over 65 år eller som har én eller flere av de alvorlige sykdommene fra før.

– Derfor må vi prioritere mellom dem, men det vil bare være i begynnelsen. Ganske raskt forventer vi at alle i risikogruppen vil få tilbud om vaksine, sier Høie.

Helsepersonell med pasientkontakt utgjør rundt 340 000 personer.

– Overvåkingen i Norge viser at helsepersonell ikke er mer utsatt for smitte enn andre. Man vet ikke om vaksinen kan hindre at man sprer smitten videre, sier Høie.

Han sier likevel at det kan bli aktuelt å tilby vaksine til helsepersonell som jobber i områder med særlig utbredt smitte.

Fire har startet godkjenning

Totalt fire vaksiner har godkjenningsprosessen startet for. Vaksinen til BioNTech og Pfizer har kommet lengst. Der skal det tas en beslutning om godkjenning innen 29. desember.

Norge vil få vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. EU har så langt inngått avtaler med fire ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter.

Samarbeidet er inngått med BioNTech og Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen.