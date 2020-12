Herman Flesvig troner øverst på Spotify-liste: - Beklagelig

Herman Flesvig (28) ble først kjent for å legge ut humoristiske snutter på Instagram, der han spilte ulike karakterer og parodierte kjendiser.

De siste årene har han gjort braksuksess med podkasten «Friminutt» sammen med Mikkel Niva (32), og TV-serien «Førstegangstjenesten».

Sangen «Haugenstua», sunget av en av Flesvigs fiktive karakterer Ola Halvorsen, troner helt øverst på lista over de mest spilte norske sangene i 2020. Låta har drøye 16 millioner avspillinger på Spotify, skriver strømmetjenesten i en pressemelding

Beklagelig

Flesvig synes det er gøy at så mange lytter til det han lager, men påpeker at han ikke aspirerer etter noen karriere som artist.

– Det er først og fremst utrolig at så mange lytter til det jeg lager, og det er på mange måter beklagelig med tanke på at jeg ikke er en artist. Jeg setter veldig stor pris på plasseringen, men kommer nok alltid til å ha hovedfokuset på humor og skuespill, sier Flesvig til Spotify.

Han forteller at å gå i studio og lage musikk har vært en avkobling fra hans egentlige jobb.

Låta ligger ikke bare på topplista over mest spilte norske låter, den ligger også på femteplass på lista over mest spilte låter totalt - som inkluderer både norsk og internasjonal musikk.

Ifølge Times International tjener Flesvig minst 96.000 dollar på låta. Det tilsvarer opp mot 1 million norske kroner.

Hyller norske artister

Flesvig forteller at han hører mye på musikk og at det er en stor del av hverdagen hans. På spørsmål om hva han lytter til avslører han at han hører mye på norsk musikk.

– Jeg syns det er vanvittig mange gode norske artister! Og jeg har veldig respekt for det arbeidet de gjør, sier 28-åringen.

Rett bak Flesvigs «Haugenstua», ligger TIX-sangen «Kaller på deg» som nummer to over mest spilte norske sanger.

På toppen av lista som rommer både norske og internasjonale sanger - ligger en sang fra nabolandet Sverige. Mest spilt er nemlig sangen «Svag» av Victor Leksell.

Troner øverst på podkast-toppen også

Flesvig, som påpeker at det først og fremst er humor han driver med, topper ikke bare lista over mest spilte låter. Podkasten «Friminutt» ligger også helt på toppen over mest strømmede podkaster.

Helt siden de to komikerkollegaene startet «Friminutt» i april 2019, har den vært en av Norges mest populære. Den har vunnet både publikumsprisen og årets underholdningspodkast i 2020.

I podkasten deler de to komikerkollegaene morsomme hendelser fra eget liv. Og ikke minst, så får lytterne høre mange av Flesvigs karakterer snakke. I hver episode har de også en fast spalte hvor de utfordrer hverandre til å «tulleringe».

Dette er Spotify-listene

Mest strømmede norske låter i Norge

Mest strømmede låter i Norge

Mest strømmede podkaster i Norge