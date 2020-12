EM-smitten: – Livet er fullt av risiko. Du kan bli påkjørt når du går over gaten

Oppgjøret mellom Serbia og Nederland må vente etter at en serbisk spiller avla en positiv koronatest ved ankomst i Danmark. I den norske leiren stoler de på at EHF gjør ting riktig.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) informerte torsdag kveld om at Serbias EM-tropp er isolert etter en positiv koronatest. Troppen skal testes igjen fredag, og dermed må kampen mot regjerende verdensmester Nederland, som skulle vært spilt fredag, vente til lørdag - dersom troppen får ny negativ test lørdag morgen.

Dette er det andre tilfellet av positiv koronatest i forbindelse med EM etter at en rumensk spiller testet positivt.

– EHF burde vært mye tøffere med når lag skulle komme til Danmark, og nå har vi sett smittetilfeller. Serbia kom torsdag og skulle etter planen spilt fredag. De burde hatt minimum tre dager slik at de kunne testes ved flyplassen, så dagen etter i karantene og deretter ny test på kampdag. Det ville eliminert mye av det man frykter, selv om man ikke er helt i mål. Men det burde vært tatt høyde for at lagene skulle vært her tidligere, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Vi må bare sette vår lit til EHF

Utsettelsen av Serbia - Nederland gjør at lagene må spille kamp både lørdag og søndag, noe som gir en ekstra belastning på spillerne. I den norske leiren beholder de roen - foreløpig.

– De (EHF) tar alle forholdsregler. Jeg har ikke fokusert så veldig mye på dette. Mitt fokus er på vårt lag og styre forberedelsene til kampene. Vi kan gjøre vårt, men vi overlater det til arrangøren å minimalisere faren for at de som er smittet bringer smitte inn i den rød sonen på hotellet. Jeg stoler på at de gjør det som er nødvendig og riktig, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 om EHFs opplegg.

– Det vil alltid være en viss risiko. Livet er fullt av risiko. Vi kan bli påkjørt når vi går over gaten. Jeg mener EHF har gjort alt for å gjøre smitten minimal. Vi setter vår lit til at de som håndterer dette gjør det på en skikkelig måte. Å tro at det kan være null smitte i dette mesterskaper har vi allerede sett at slik blir det ikke. Men vi tror at vi kan oppnå minimal smitte, understreker islendingen.

En fordel for Norge

Nora Mørk er enig med Hergeirsson om at de ikke har noe annet valg enn å stole på EHF og håpe på minimal smitte slik at mesterskapet kan fullføres.

– Vi har alle tatt valget om å dra ned hit, så da må vi stole på at EHF legger til rette. Vi kan ikke gjøre annet enn å legge det i deres hender. EHF har det overordnede ansvaret, vi kan gå med munnbind, sprite hender og den slags, men så må vi sette vår lit til EHF. Så vil tiden vise om det lønner seg, eller ikke, sier Mørk til TV 2.

I motsetning til Serbia kom Norge til Danmark en drøy uke før EM startet. Håndballjentene kom dermed tidlig i gang med forberedelser.

– Nå som Serbia - Nederland er utsatt og Serbia kom dagen før, blir det helt feil slik situasjonen er nå?

– Det er klart det er risikofylt, men samtidig så kan jeg tenke meg til at det norske håndballforbundet er sterkere rustet til å kunne sende et lag ni dager før et mesterskap, enn det kanskje serberne er. Ja, vi var smarte som kom tidligere, men det kan være det er andre faktorer som spiller inn til at de kommer en dag før, sier Mørk og mener Norge har en fordel:

– Det er klart det har lønnet seg veldig for oss og det er vi enormt takknemlige for. Vi er foreløpig, så vidt jeg vet, alle smittefrie og godt forberedt. Vi har kommet oss på plass på basecamp og det nyter vi godt av.