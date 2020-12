Politiet har video av drapsmannen i Hokksund

Borgar Giil Andresen (74) hadde vært på handletur i Hokksund da han ble skutt på lille julaften i fjor. Han døde etter kort tid.

Andre juledag, tre dager etter drapet, ble Andresens svoger (60) pågrepet i Sverige. TV 2 har tidligere skrevet at han i sitt første avhør med politiet uttrykket hat overfor avdøde. Svogeren, som nå er tiltalt for drapet, sitter fengslet i påvente av rettssaken i mars. Han nekter straffskyld.

Et av påtalemyndighetens beviser mot 60-åringen er en video.

DREPT: Det var 74 år gamle Borgar Giil Andresen som ble drept i Hokksund. Foto: Privat

– Den viser etter vår oppfatning gjerningspersonens bevegelser kort tid før og etter drapstidspunktet. Det er et viktig bevis i saken, sier statsadvokat Andreas Christiansen, som ikke vil svare på om de har film av selve drapet.

Sier det ikke er han

Videoen er, slik TV 2 forstår det, av en kvalitet som gjør det vanskelig å si med sikkerhet hvem man ser. Politiet har foretatt en rekonstruksjon av drapet. Videoen var i den forbindelse sentral.

– Tiltalte sier at han ikke har vært der, og at det dermed ikke kan være han, sier John Christian Elden, som forsvarer 60-åringen.

Overvåkningsbildene har vært tema i flere fengslingsmøter. Der har forsvareren vist til at personen på videoen har en annen kroppsbygning og holdning enn tiltalte. 60-åringen skal også ha slitt med ryggproblemer og mener derfor å ha en annen gange enn personen man ser på videoen.

I fengslingskjennelsene går det også frem at tiltaltes mobiltelefon var avslått etter drapstidspunktet. Det er blant bevisene mot mannen, som forklarer at han gikk tom for strøm og slett ikke forsøkte å unndra seg straff.

Familiær konflikt kan være motiv

I tiden etter drapet dro 60-åringen til Sverige, der han ifølge forsvarer Elden bodde på dette tidspunktet. Tiltalte nekter for at han dro dit for å stikke av fra politiet.

– Det har under etterforskningen – og vil i retten – være et tema fra vår side å belyse nærmere tiltaltes bevegelser i tiden etter at avdøde ble drept, sier statsadvokat Christiansen.

For politiet har det vært viktig å avdekke et mulig motiv for drapet.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet jobbet med en teori om at drapet kan ha vært utløst av en familiær konflikt mellom siktede og avdøde.

– Relasjonen og det nærmere forholdet mellom tiltalte og avdøde vil naturligvis også være et tema under hovedforhandlingen, sier Christiansen.

– Tatt det kjæreste hun eide

Forsvarer Elden sier at «familiekonflikter og uenigheter ikke er en ukjent situasjon i Norge». Et sentralt vitne i saken har omtalt tiltalte som voldelig, men forsvareren sier at 60-åringen ikke har noen kjent voldshistorikk.

Enken etter Borgar Giil Andresen sier via sin bistandsadvokat Vibeke Bille at saken er en stor belastning for henne.

– Han har tatt fra henne det kjæreste hun hadde. Utover det har hun ingen kommentar, sier Bille.

Barna til Andresen representerer av advokat Marijana Lozic. Hun sier til TV 2 at de ser frem til at saken snart får sin ende.

Rettssaken begynner i Kongsberg og Eiker tingrett 16. mars. Det er satt av syv dager til saken.