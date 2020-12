FHI: Disse personene bør få vaksinen først

Helseminister Bent Høie (H) vil være til stede på pressekonferansen sammen med smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også delta.

VG har i forkant søkt innsyn i hvem Folkehelseinstituttet anbefaler at skal få vaksinen først. Ifølge avisen anbefaler de at alle over 65 år og beboere på sykehjem prioriteres.

Personer med underliggende sykdom

I tillegg mener de at personer mellom 18 og 64 år med en eller flere underliggende sykdommer bør få vaksinen først. Det gjelder personer med følgende sykdommer:

Organtransplantasjon

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling ellerimmundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2)

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandlingmot lungene eller kjemoterapi)

Immunsvikt, definert av lege

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Demens

FHI anslår at det er totalt 1,3 millioner personer i Norge i disse risikogruppene, ifølge VG.

FHI påpeker at det er for tidlig å si om en vaksine kan anbefales til andre deler av befolkningen. Grunnen er at vi ikke vet hvilken vaksine som faktisk vil bli godkjent og hvordan den vil virke.



Slik prioriterer Sverige

I Sverige vil eldre, personer i risikogruppen og helsepersonell bli prioritert, som er del av strategien for å beskytte samfunnets mest sårbare mennesker.

Folkehelsemyndigheten opplyser at denne gruppen omfatter personer som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelp, ansatte som jobber i eldreomsorgen, samt voksne som lever sammen med personer i risikogruppen.

Denne gruppen utgjør cirka 600.000 personer. I andre rekke skal resten av befolkningen vaksineres, men det er foreløpig ikke besluttet hvordan disse skal prioriteres.

Vaksineringen av den første gruppen starter så fort en vaksine er godkjent i første kvartal. Deretter vil trolig resten av befolkningen vaksineres i andre eller tredje kvartal, opplyser helsemyndighetene på en pressekonferanse fredag.