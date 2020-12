Det er lenge siden den ble vist frem første gang. Den har også blitt utsatt, fra opprinnelig lansering i år – over til 2021. Samtidig har Ford her hjemme jobbet på spreng med å få et antall biler til landet før jul.

Det har de klart. 19 tidlig-produserte eksemplarer av nye Mustang Mach-E kom nylig til Europa. Så har de gått på egne trailere til Norge og skal nå være fremme hos importøren på Kolbotn.

Vi i Broom skal være blant de første som får teste den, det skjer i neste uke.

– Et lite eventyr

At dette er en etterlengtet modell for Ford, er det ingen tvil om. I et marked der stadig mer handler om elektrifiserte drivlinjer, passer det perfekt å komme med SUV som har både 4x4 og lang rekkevidde.

– Mottagelsen denne bilen har fått av norske kunder er et lite eventyr. Vi gleder oss stort til å kunne starte utleveringene tidlig i 2021, har Ford-direktør Per Gunnar Berg tidligere uttalt til Broom.

Mustang Mach-E er først ut i en stor elbilsatsing fra Ford. Bilen kommer med to ulike batteripakker, og med både bakhjulsdrift og 4x4.

Fords elbil skal gå som et helv***

Først har turen gått fra Mexico til Tyskland, så siste etappe til Norge.

544.000 kroner for topputgaven

Det Ford her hjemme tror blir bestselger, er den såkalte Long Range-utgaven med firehjulstrekk og rekkevidde på opptil 540 kilometer.

Prisene Ford gikk ut med da de viste bilen første gang, må kunne sies å være gunstige, sammenlignet med konkurrentene. Startpris med 75 kWt batteripakke og bakhjulstrekk er på 412.000 kroner. Med 4x4, starter denne på 482.000 kroner.

Med største batteripakke og bakhjulstrekk kommer bilen på 463.400 kroner. Firehjulstrekk på denne har startpris på 544.000 kroner.

Debuterte i Los Angeles – og vi var der og rapporterte hjem

Dette blir (minus kamuflasje) et vanlig syn på norske veier utover i 2021.

Volvo er på plass

Dermed er det all grunn til å tro at Mustang Mach-E kommer til å bite fra seg mot konkurrentene. En av dem er Volvo XC40 P8 som allerede er i Norge og utlevert til de første kundene. Her får du 417 kilometer rekkevidde og firehjulstrekk, fra 520.000 kroner.

Volkswagens ID.4 er heller ikke langt unna. Lanseringsmodellene vil få et batteri på 77 kWt netto, og rekkevidde på inntil 496 km for ID.4 1ST og inntil 487 km for ID.4 1ST Max. Disse modellene har bakhjulsdrift, 4x4 kommer senere. 426.900 kroner er startprisen på ID.4 1ST. Max-utgaven koster på sin side 509.500 kroner.

Stort priskutt: – Gull verdt for kundene

Baklyktene har med seg solid inspirasjon fra bilen som har gitt navnet sitt til denne bilen, nemlig Mustang.

Mindre SUV fra Tesla

Konsernbror Skoda Enyaq er langt på vei samme bil som ID.4 under skallet. Den starter på på 348.520 kroner for den billigste versjonen som heter iV 50.

iV 60 koster fra 408.520 kroner, mens iV 80 starter på 449.520 kroner. Toppmodellen i første gang er iV 80X med firehjulstrekk, den starter på 478.520 kroner.

Tesla kommer med SUV-en Model Y neste år. Ifølge prislistene til den norske importøren, vil denne starte på 534.900 kroner. Da snakker vi Long Range-utgave med rekkevidde på 505 kilometer og 4x4.

Se video under: Her ruller elbil-nyheten ut på norsk asfalt