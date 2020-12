Glutenfri julebakst for store og små

Kokosmakroner dyppet i sjokolade

Dette trenger du:

4 eggehviter

200 g kokos

150 g sukker

1 ss potetmel

Slik gjør du:

Bland alt i en tykkbunnet kasserolle. Varm opp under omrøring til en seig deig i 6-8 minutter, den skal ikke koke. Bruk to teskjeer og sett topper på bakepapirkledd stekebrett og stek midt i varm stekeovn 200 grader i 10-15 minutter. Avkjøl på rist. Frys for å holde dem myke eller oppbevar i tett kakeboks.

Om ønskelig kan kokosmakronene dyppes i sjokolade

Glasur: Brekk 100 g mørk sjokolade i biter, legg i en liten bolle eventuelt sammen med 10 g delfiafett og sett over en liten kasserolle med vann (vannbad). Bollen skal dekke kasserollen. Varm opp, trenger ikke koke. Smelt og rør om. Dypp bunnen eller toppen på de stekte kokosmakronene i den smeltede sjokoladen. Sett på rist til avkjøling.

Hvite kakegutter- og jenter

Dette trenger du:

200 g sukker

150 g smør eller margarin

3 dl lettrømme

1 ts hornsalt

1 ts vaniljesukker

Ca. 500 g glutenfritt fint mel, for eksempel Helios eller Semper

Slik gjør du:

Smelt smør og hell i en bakebolle. Tilsett sukker og rør om før rømme røres inn. Bland sammen det tørre, sikt inn i røren og rør sammen til en glatt, fast deig. Pakk deigen i plast eller legg i en boks med lokk og sett kaldt i 30 -40 minutter.

Varm stekeovnen til 175 grader.

Ta deigen ut på et bakebord, bruk litt glutenfritt mel (så lite som mulig) og kjevle deigen ut til ca. ½ cm tykkelse. Stikk ut kakegutter, kakejenter eller andre figurer. Legg på bakepapirkledd stekebrett og stek på midterste rille i 10-12 minutter. Kakeguttene skal være lyse og litt myke i midten.

Krumkaker

Dette trenger du:

150 g smør eller margarin, eventuelt uten melk for melkefri

3 egg

150 g sukker

½ ts kardemomme

75 g potetmel

75 g Semper fin miks

2-4 ss kaldt vann

Slik gjør du:

Smelt smør og avkjøl mens egg og sukker piskes til eggedosis. Rør inn det smeltede smøret i eggedosisen. Bland sammen kardemomme, potetmel og Semper fin miks og sikt inn i eggedosisblandingen, vend lett om til en glatt deig. Rør inn 2 ss kaldt vann. La deigen stå og hvile i 30-30 minutter. Legg en teskje med røre i varmt krumkakejern, klem sammen og stek til gylne kaker. Ta ut og form til «sigarer» rundt skaftet på ei sleiv, eller rull rundt et «krumkakehorn» eller legg over bunnen på et glass, sett en kopp over og avkjøl til du får en krumkake kopp/bolle.

Risboller

Glutenfrie, fri for melk når det brukes sjokolade uten melk.

Dette trenger du:

200 g delfiafett

2 plater kokesjokolade (200 g), gjerne mørk og lys (sjekk at sjokoladen ikke inneholder hvete/gluten)

3 ss kaffe eller appelsinjuice

2 egg

2 dl melis eller fint sukker

1 ts vaniljesukker eller 3-4 dråper vaniljeessens eller romessens

Litt (¼ ts) finknust flaksalt

Ca. 100 g puffet ris eller havre

Slik gjør du:

Smelt delfiafett, tilsett sjokolade i biter og smelt i delfiafett, skal ikke koke. Avkjøl til romtemperatur, tilsett kaffen. Pisk egg og melis/sukker til eggedosis. Rør inn vaniljesukker eller essens, knust flaksalt og smeltet delfiafett og sjokolade. Vend lett inn puffet ris.

Lag «boller» med hjelp av to skjeer og sett på brett kledd med matpapir eller legg i muffinsformer. Sett kaldt natten over. Når de er stivnet kan de legges i en boks, med matpapir mellom hvert lag.