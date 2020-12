Stiller sjelden opp til intervjuer – nå gjør hun et viktig unntak

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Katharina Andresen (25) ønsker at hennes egne opplevelser kan hjelpe andre.

Andresen er datter av Johan H. Andresen, kjent for mange som «Tobakks-Andresen», fordi familien tidligere eide Tiedemanns Tobakkfabrikk.

Datteren Katharina er sjette generasjon Andresen, og Ferd-arvingen troner på toppen over landets rikeste under 30 år.

Katharina Andresen stiller sjelden opp til intervjuer. Og når hun gjør det, er det særlig ett tema som går igjen i intervjuene.

– Det er veldig mye fokus på arv, penger, press og forventinger, og det føler jeg at jeg har snakket om de siste fem, seks, syv årene. Og det har liksom ikke skjedd noe nytt.

– Så derfor stiller jeg ikke opp på intervjuer med mindre det er noe jeg har lyst til å dele og snakke om. Så derfor er jeg her i dag, sier hun i TV 2-programmet Presseklubben.

– Blir du noen ganger dritt lei av at alt skal handle om penger?

– Ja, hvis jeg kan si det, smiler hun.

– Det blir mye snakk om penger. Og i mitt hode og mitt liv er ikke det fokus.

Alt ble annerledes

Andresen skulle egentlig vært i London akkurat nå, som student ved Regent's University.

Men på grunn av korona-pandemien måtte hun dra hjem til Oslo etter bare to måneders utenlandsstudier i vår. Nå fullfører hun studiene på nett.

– Jeg skal absolutt ikke klage på det. Jeg gjør det egentlig veldig bra på studiene og tar det med et smil, sier hun.

Uventet

Men det var ikke bare korona som gjorde 2020 til et annerledes år for Andresen. For det skjedde noe annet uventet i livet hennes.

– Jeg har en mor som er veldig opptatt av å ta vare på helse og er veldig på oss barna og pappa at vi må sjekke oss tidlig – og ikke vente og utsette, sier hun.

I vår kom Andresen over historien om Thea Steen, som døde av livmorhalskreft bare 26 år gammel.

– Jeg satt og leste om Thea Steen, en jente som døde veldig tidlig av livmorhalskreft. Og da kom jeg på at det hadde gått et halvt år fra jeg fylte 25 år, som er når de anbefaler at man begynner å ta celleprøve.

Skremmende svar

Thea Steen og familien har engasjert seg for å fronte Kreftforeningens #SjekkDeg-kampanje for å få flere unge til å ta celleprøve.

Steen døde i 2016. Historien hennes bidro til at Andresen sjekket seg.

Hun bestilte celleprøve privat, men fikk tilfeldigvis samme dag innkalling fra det offentlige. Svaret fra legen var ikke som forventet.

– Jeg fikk påvist ganske store celleforandringer. Og etter det måtte jeg ta en biopsi, som absolutt ikke var noe gøy, og som var ganske smertefullt. Og det var litt skremmende. Man forventer jo ikke å ikke få positive resultater, selv om alt kan skje når du går inn på legekontoret, sier hun.

Og det var mer alvorlig enn hun hadde trodd.

– Jeg fikk påvist at jeg hadde CIN 3, som er celleforandringer i tredje stadiet, og som er det siste stadiet før kreft. Dette er et stadium som ikke kroppen klarer å fikse selv. Derfor er det viktig at man går og tar en konisering.

Vellykket

En konisering er et lite kirurgisk inngrep på livmortappen, der området med celleforandringer opereres bort.

Inngrepet var vellykket, og Andresen har den siste måneden vært i rehabilitering hjemme.

– Og da er det bleier og bind, oppblåst mage og vondt og kvalme. Men jeg er veldig glad for at jeg gikk gjennom det og fikk gjort det, sier hun.

Deler åpent

Andresen har delt åpnet om inngrepet – og tiden etter – på sin egen Instgram-konto.

DELTE: Katharina Andresen fortalte åpenhjertig om celleforandringene på sin Instagram-profil. Foto: Privat

Og hun har blant annet lagt ut bilder av seg selv i voksenbleier, som man får etter en sånn operasjon.

– Jeg deler ikke så mye av livet mitt når det kommer til private ting, men da jeg leste om Thea Steen, så leste jeg også at det var veldig mange som ikke tar celleprøve. De venter for lenge eller utsetter. Og det kan få ganske fatale konsekvenser.

Derfor bestemte hun seg for å være åpen om sine egne erfaringer.

– Så jeg tenkte at hvis jeg kan dele om det og være åpen og fortelle hvordan det er for meg – og hvordan jeg opplever det – så kan jeg kanskje få en eller to eller tre eller ti kvinner til å ta det. Så hvis jeg kan hjelpe én, så er jeg superhappy med det.

– Penger kan ikke redde livet mitt

Andresen vil bli fulgt opp femover, men er glad celleforandringene ble oppdaget tidlig nok.

– Etter første prøve, da jeg fikk tilbakemelding om at det var ganske store celleforandringer, så var det noen tårer. Og det er ikke noe man glemmer, sier hun og fortsetter:

– Jeg er fortsatt i prosessen, og jeg skal tilbake og sjekkes. Onsdag tok jeg HPV-vaksinen, og det er liksom ikke over ennå. Men jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg har kommet såpass langt som jeg har nå.

– Nå skulle ikke dette handle om penger, men det er ikke fritt for at jeg tenker at det stort sett går bra når man har så mye penger som deg. Er det sånn?

– Det kan stort sett gå bra på mange måter, for å ha god økonomi er jo en god sikring. Men når det kommer til helse og sykdommer, så er det ikke sånn at penger kan kurere kreft.

– Penger kan ikke redde livet mitt på sånne type ting, altså. Det kan gjøre det litt bedre, men utfallet kan være det samme for alle, sier Andresen.

