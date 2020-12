Mads Hansen ut mot TVNorge: – Dette er ikke «blackface»!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mads Hansen er uenig i at Discovery valgte å avpublisere «Nissene over skog og hei», etter at flere mener en av karakterene faller inn under «blackface-begrepet».

Torsdag valgte Discovery å fjerne juleserien «Nissene over skog og hei» fra 2011. Bakgrunnen for valget kom etter at blant annet Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» delte et innlegg hvor de kritiserer serien for å bruke rasisme som humoristisk satire.

– Vi har i dag besluttet å avpublisere Nissene over skog og hei fra Dplay, og den tas av skjermen på TVNorge, fortalte kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, til God kveld Norge.

Reagerer

Etter denne beslutningen har, i følge McBride, reaksjonene strømmet på. Tidligere Skal vi danse-finalist Nathan «Nate» Kahungu (24) er blant dem som reagerer. Da han besøkte God kveld Norge i studio torsdag sa han følgende:

– Serien i seg selv er veldig morsom, men problemet er at det er en karakter med blackface, som originalt ble skapt for å gjøre narr av mørkhudede, forteller han.

En som sier seg uenig i avpubliseringen av julekalenderen er programleder Mads Hansen.

Fredag delte Hansen flere stories på sin Instagram og innlegg på Twitter hvor han blant annet viser seg selv dekket i seks lag med spray-tan etter han tapte en konkurranse i sammenheng med en avslutningstur med fotballaget, noe som ble vist på «Alle Gutta» på TV 2 Sumo.

«Grunnen til at jeg poster det er at dett er min lille protest mot at Dplay besluttet å fjerne «Nissene over skog og hei». Jeg er uenig med både de som hevder den er rasistisk og Dplays beslutning om å fjerne den fra tjenesten sin, skriver han.

Nå må TV 2 se å få slettet «Alle Gutta» fra Sumo. Slik rasisme tolererer vi ikke i 2020. pic.twitter.com/cI2MHqCePt — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 3, 2020

Til God kveld Norge forteller Hansen at han reagerer på at karakteren til Espen Eckbo, «Ernst-Øyvind», blir sett på som «blackface».

– Alle er enige om at blackface er rasistisk, men utfra definisjonen på blackface så er det å karikere en mørkhudet og da overdrive de negative egenskapene. Det mener jeg bestemt ikke er tilfelle her, sier han og legger til:

– I tillegg til det hevder mange: kunne de ikke bare castet en mørkhudet, men da ser de ikke hele bildet. Denne karakteren kommer fra «mandagsklubben» sammen med en rekke forskjellige karakter og ble tatt med over til julekalenderen.

Ikke enig med Hansen

Hanne McBride er kommunikasjonsdirektør i Discovery. Foto: Anita Arntzen / TVNorge

Hansen tar også skuespiller Espen Eckbo i forsvar og mener Discovery kunne valgt å la serien stå.

– De burde forklart bakgrunnen og hvorfor han kommer med karakteren og at de er uenige.

McBride forteller at de har mottatt mye ris for beslutningen, men at de ikke er enige med Hansen.

– Vi forventet ikke at alle skal like beslutningen, og har fått en god porsjon kjeft siden i går. Det har vi stor forståelse for, og er langt på vei enig med Mads Hansens poenger. Men syns samtidig det er greit å bidra med innsikt i kompleksiteten som ligger bak en slik redaksjonell beslutning, forteller hun.

Hansen understreker at han mener det er viktig å kunne diskutere slike saker, uten at noen føler seg støtt.

Espen Eckbo har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken selv. Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Man må kunne holde tunga rett i munnen. Blackface er ikke greit, men dette er ikke blackface. Hovedpoenget er at man må kunne diskutere dette. Det må kunne gå an å forsvare noen, å mene noe ikke er rasistisk, uten å bli beskyldt for å forsvare rasisme, forteller Hansen.

McBride mener det er viktig å understreke at Eckbo ikke hadde noen vonde intensjoner bak karakteren.

– Blackface som komisk grep har sitt utspring i en rasistisk tradisjon, der humoren lå i å etterape svarte i sørstatene og å gjøre narr av stereotypiene. Vi er 100 prosent sikre på at det aldri har vært poenget eller intensjonen bak Espen Eckbos karakter Ernst Øyvind fra Nissene over skog og hei, og at verken Eckbo eller serien har noen rasistisk motivasjon. Men blackface som komisk grep er utdatert og uakseptabelt på grunn av sitt utspring, opphav og hvordan det blir mottatt. Dette uavhengig av intensjonen bak bruken. Dette er en oppfatning som deles av flere kringkastere, og også komikere, verden over, forteller hun og legger til:

– Vi tror også at samfunnet er tjent med at noen grensedragninger markeres tydelig. Det er til sammenlikning ikke veldig mange år siden det var sosialt akseptabelt å bruke n-ordet.