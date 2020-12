Nytt Munch-skilt skaper reaksjoner: – Folk tror jeg har brukt Photoshop

Våren 2021 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika, i Oslo.

Det omstridte museet har tidligere fått mye oppmerksomhet for byggets utseende. Nå har Munch startet en ny debatt, etter et skilt dukket opp på bygget.

Historisk stor interesse

Skiltet er museets nye logo, hvor «MUNCH» er skrevet i venstrevendt kursiv.

Geir Rognlien Elgivn er prosjektdirektør i NSW Arkitektur, i tillegg til å være en bytutviklingsentusiast. Torsdag kveld la han ut bilde av skiltet på sin Twitter-konto og opplever nå stort engasjement.

– Jeg noterer meg historisk stor interesse for dette skiltet. Jeg har aldri opplevd maken, sier Elgvin.

Tilbakemeldingene går stort sett ut på undring eller negativ respons.

RESPONS: Det nye Munchmuseet i Bjørvika har fått ny logo, den har fått enorm respons allerede. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg har fått meldinger fra vilt fremmede som lurer på om jeg har brukt photoshop og redigert skiltet på bygget, sier han.

Elgvin tror at den store interessen delvis kommer av at ingen visste at det skulle komme et skilt. Og at designbyrået har lykkes i å engasjere befolkningen.

– Det er bra at folk er engasjert i dette. Arkitekturen og skiltet skaper enda større engasjement rundt museet.

– Trodde ikke bygget kunne bli styggere

Når det er sagt, påpeker han at ingen har enda sagt at de syntes dette skiltet er helt topp. Og at tilbakemeldingene henger sammen med tidligere kritikk til byggets utseende.

I Elgvins Twitter-tråd finner man kommentarer som «ser ut som en fastfood-kjede som heter Munch», «når jeg ikke trodde bygget kunne bli styggere» og «det er nesten blitt et hån om kunstneren».

Dagbladets kulturkommentator Tom Stalsberg er heller ikke imponert.

– Jeg håper virkelig ikke Munchmuseet har brukt mye penger på denne nye logoen. Den burde vært satt ut i konkurranse til alle landets barneskoler og garantert fått en mye bedre, mer leken, mer fargerik og langt skarpere logo.

Elgvin på sin side er litt mer positiv.

– Jeg syntes det er et kreativt grep. Jeg sender en utfordring videre til nasjonalmuseet, til å gjøre noe mer morsomt med sitt bygg inn mot rådhusplassen.

Dette er forklaringen bak

Det er det Londonbaserte designbyrået North som har skapt den nye visuelle identiteten og logoen til museet.

Direktør ved museet Stein Olav Henrichsen sier at logoen skal reflektere både bygget, og kunstneren Munch.

NY: Den gamle logoen ved siden av museets nye visuelle utseende.t Foto: Munchmuseet

– Vi ønsket et nytt og moderne design som skal tydeliggjøre hvem vi vil og skal være. Vi ønsker å være åpne og rause, og være der for mange. Samt skape kunstinteresse for hele befolkningen.

– Hvordan gjenspeiler denne logoen kunstneren Munch?

– Munch var i høyeste grad modig og eksperimenterende hele livet. Han var moderne, banebrytende og skapte reaksjoner der han kom. Vi er inspirert av det og hvordan han kommuniserer med alle, sier Henrichsen.

FORNØYD: Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen er svært fornøyd med MUNCHs nye visuelle identitet. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

Logoen er vendt 20 grader, i likhet med selve bygget. Skiltet kan skifte farge, og skal tennes for første gang fredag klokken 15.30 i en lysende rødfarge.

God respons

Direktøren selv har fått overraskende mye respons, og etter det han opplever er det kun positivt.

– De fleste syntes det er fint og kraftfullt, og først og fremst moro at det har kommet opp et skilt. Nå kan alle se hva dette bygget er, sier han.

Til Twitter-trådens kommentarer svarer han at han forstår at mange kan syntes den er enkel, men tror det vil bli bedre når skiltet får lys og farge.

– Bygget har vært veldig omstridt, men jeg syntes det reflekterer fint hva Munch betyr for alle sammen. Folk er engasjert og mener noe.