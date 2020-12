Hedda Felin blir ny Hurtigruten-sjef

Equinor-topp Hedda Felin blir ny administrerende direktør for Hurtigruten Norge.

– Jeg gleder meg enormt til å bli kjent med menneskene både i Hurtigruten og langs hele kysten. Sammen skal vi fortsette veksten og bygge videre på denne helt unike merkevaren, sier Felin.

Felin har mer enn 14 års erfaring fra ulike lederroller i Equinor, og har også jobbet som konsulent og prosjektleder innenfor blant annet shipping og olje og gass før hun begynte i Equinor, opplyser Hurtigruten.

For to uker siden ansatte selskapet ny smittevernekspert, i kjølvannet av at Hurtigruten fikk stryk i håndteringen av koronautbruddet i juli i en granskingsrapport.