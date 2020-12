En vanskelig ærespris

Therese Johaug har fått Egebergs Ærespris. Sportslig sett er hun helt åpenbart kvalifisert. Men hva med kriteriet som sier at kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier?

Kan en dopingdømt utøver være en god rollemodell for idrettens grunnverdier?

Det er nå fire år siden Johaug testet positivt på det anabole steroidet klostebol. Saken endte med 18 måneders utestengelse, og hun mistet blant annet OL i Pyeongchang. Gjør denne dommen henne uskikket til å motta en ærespris der mer enn sportslige prestasjoner skal ligge til grunn når man velger en vinner?

Svaret på det er ikke bare enkelt.

Spørsmålet er om en slik pris kan motarbeide antidopingarbeidet. Bidrar juryen her til å bagatellisere doping? Og hvilke signaler sender dette ut til omverdenen? Hvordan hadde vi reagert hvis en russisk, polsk eller finsk dopingdømt løper hadde fått en slik ærespris? Dette er høyst relevante innvendinger, uten at de automatisk gjør at Johaug ikke kan få prisen.

Kampen for en ren idrett er helt avgjørende for idrettens legitimitet. Derfor må også antidopingarbeidet ha høy oppslutning og troverdighet. Likevel mener jeg det er et viktig skille mellom de som doper seg bevisst for å oppnå et konkurransefortrinn og de som bryter dopingreglementet på grunn av slurv, dårlig kontroll eller naivitet.

Johaug er ikke dømt for å ha dopet seg bevisst. Hun er dømt for det man kanskje burde kunne kalle “uaktsom doping”. Hun burde visst bedre. Hun burde ha sjekket pakningsvedlegget nøyere. Det var hennes ansvar, og derfor fikk hun også en streng dom. Men det er fortsatt en grunnleggende forskjell på å gjøre en grov, ubevisst feil og å dope seg med viten og vilje for å oppnå en prestasjonsfremmende effekt.

Det som gjør denne typen saker vanskelig er at vi vil ha nulltoleranse mot doping, samtidig som vi også må innse at mennesker av og til kan gjøre feil. Drite seg ut, rett og slett. Samtidig er det skummelt å bagatellisere denne typen uaktsomme brudd på dopingreglementet. Utøverne har et personlig ansvar for å ha kontroll på hva slags stoffer de får i seg. Når de svikter på det punktet, må det få konsekvenser.

For meg er det likevel slik at intensjon blir avgjørende for hva som kan gjøre at man diskvalifiseres fra å være en rollemodell med gode grunnverdier.

Jeg er også skeptisk til en verden der man aldri kan få gjøre opp for seg. Johaug begikk en grov feil. Konsekvensen var at hun brøt dopingreglementet. Det er en del av hennes fortid som ikke forsvinner bare fordi det begynner å bli noen år siden. Men hun har også tatt straffen sin og har sonet ferdig. Skal det være mulig å gå videre etter at man har gjort opp for seg, eller får man evig fordømmelse på kjøpet?

Omstendighetene tatt i betraktning mener jeg at dopingdommen ikke diskvalifiserer Johaug fra å kunne være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

Så er spørsmålet hvilket signal denne prisen sender ut. De fleste her i Norge har nok fått med seg at Johaug ikke er dømt for å ha jukset med vilje. Men hvordan er det med resten av idrettens verden? Er de like overbevist?

Hvordan hadde vi selv reagert hvis en utenlandsk utøver ble dømt for samme type regelbrudd? Hadde vi da latt tvilen kommet den tiltalte til gode og stolt på dommen fra CAS? Eller hadde vi fortsatt spekulasjonene lenge etter at dommen var sonet ferdig? Ville vi stolt på forklaringene hvis det var en russisk utøver som skjøv landslagslegen foran seg?

Ved å gi Egebergs Ærespris til Therese Johaug viser juryen at de skiller mellom bevisst doping og dopingdommer som er et resultat av uvørenhet og uaktsomhet. Prisen kunne aldri ha vært gitt til noen som var tatt for bevisst juks.

Jeg tror dette skillet er klokt. “Uaktsom doping” må også sanksjoneres, men det er noe annet enn å dope seg med vilje. Men da må vi også huske dette skillet neste gang det er en utenlandsk utøver som driter seg ut. Prinsippet om å la tvilen kommer tiltalte til gode kan ikke bare gjelde for blide jenter fra Dalsbygda.