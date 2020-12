Krever rettssaken stanset for å undersøke nye bevis

Fredag morgen startet det oppsiktsvekkende nye rettsmøtet i Osen/Slengesol-saken. Rettssaken ble avsluttet 17. november, men på bakgrunn av nye DNA-bevis ble det kalt inn til et nytt rettsmøte.

Mot slutten av rettsmøtet tok bistandsadvokat Einar Drægebø ordet.

– På vegne av de fornærmede anmodes det om at retten stanser behandlingen av saken, sa advokat Einar Drægebø, som representer Reidar Osen og Petter Slengesol.

Som TV 2 tidligere har fortalt har de hele tiden ment at en tredje person burde vært tiltalt i saken.

– Helt meningsløst

Politiadvokat Jørgen Henriksen, aktor i saken, er på sin side helt uenig i at det er nødvendig å utsette saken for å gjøre ytterligere vitneførsel.

UENIG: Politiadvokat Jørge Henriksen mener ikke at det nye DNA-funnet innebærer at man må utsette domsavsigelsen. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det er at nå har retten fått høre et nytt bevis som involverer en person som er siktet tidligere. På bakgrunn av det nye bevis kan retten velge å utsette saken på nærmest ubestemt tid, i påvente av at denne personen kan komme inn og vitne, sa Henriksen, før han konkluderte:

– Min vurdering er at det ville vært helt meningsløst. Slik jeg ser det står saken i helt identisk samme stilling som tidligere, sa Henriksen.

Full splid

Det nye beviset er hentet fra låret på buksen som fornærmede Reidar Osen hadde på seg under overfallet i 2015. Forut for rettssaken i november hadde rettsmedisinerne tatt ut undersøkelser av 15 nye DNA-prøver. Resultatene var ikke klare før rettssaken var over, 17. november. 19. november forelå ferske resultater:

Én av disse prøvene ga et blandingsresultat med DNA i hovedsak av samme type som den aktuelle tredjepersonen.

Mannen er broren til den ene av de to tiltalte, og har tidligere vært siktet i saken.

Rettsmedisiner Eirik Nataas Hanssen, som presenterte det nye beviset, fortalte at det vil være nødvendig å innhente en ny DNA-prøve fra denne personen for å kontrollere mot funnet.

Politiet vet for øyeblikket ikke hvor den aktuelle tredjepersonen befinner seg i verden.

Dommeren må vurdere

Åpningen for et møte som det som ble gjennomført i dag, finnes i straffeprosessloven. Det går frem av straffeprosessloven §294 at retten har en selvstendig plikt til å sørge for at saken blir "fullstendig opplyst". Når påtalemyndigheten nå har presentert nye opplysninger i saken, blir spørsmålet om saken er fullstendig opplyst, når dette siste DNA-beviset blir lagt frem så sent i prosessen.

Dersom dommeren mener at saken er fullstendig opplyst, vil han kunne felle en dom i saken. Dersom han mener at det nye beviset er av så stor betydning at det medfører at saken ikke er "fullstendig opplyst", vil det være mulig at saken må behandles på nytt.

Saken oppdateres