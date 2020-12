– Man vil ikke være de som drar med seg smitte når sladderen går på bygda

Regjeringen fraråder unødvendige innlandsreiser, men sier at reisen hjem til jul kan være nødvendig for den enkelte. Dette etterlater flere usikre i avgjørelsen.

– Vi har veldig lyst til å reise, men lurer jo på om de faktisk har lyst på besøk der, sier Ingelin Pernille Gil.

Hun og familien på seks bor i Drammen, men ønsker å reise på juleferie til slekt og gamle venner på Måløy i Kinn kommune. Slik som de gjør hver jul. I år har derimot avgjørelsen om å reise vært svært vanskelig å ta.

TV 2s undersøkelse

TV 2 har spurt alle landets ordførere hva de tenker om at personer bosatt i kommuner med høyt smittetrykk reiser til deres kommune i julen.

Svarene viser at over 17 prosent av landets ordførere ser helst at man unngår å reise til deres kommune. 21 prosent er usikre.

Hele 63 prosent sier at man gjerne må besøke deres kommune, men flere av disse ønsker at man tar forhåndsregler. 46 prosent oppfordrer til selvpålagt karantene før avreise.

Flere av Norges kommuner har hatt svært få eller ingen smittetilfeller hittil. Andre har hatt tilfeller som raskt har blitt fanget opp. Nå fryktes det at ferdsel på tvers av kommunegrenser kan føre til utbrudd det vil bli krevende å spore tilbake til.

Frykten for å ta med seg smitte

Kinn kommune har hatt 54 smittetilfeller siden pandemien brøt ut. Drammen på sin side, har hatt 1 755.

Disse forskjellene i smittetrykket, kjenner familien på når de skal bestemme seg.

– Måløy er et lite sted der det knapt har vært smitte. Jeg har fått med meg enkelte tilfeller som har kommet fra Bergen, sier Gil.

Etter at et smittetilfelle ble sporet opp hos en student fra Bergen på besøk hjemme i Måløy tidligere i år, har Ingelin fulgt med på kommentarfelt i mediene.

USIKKER: Ingelin Pernille Gil er en av flere som stiller spørsmål rundt årets hjemreise til jul. Foto: Privat

– Jeg opplever at folk kan bli litt sinte, og at det fort blir litt lett å skylde på hverandre. Man har ikke lyst til å være den som drar med seg smitte når sladderen går bygda, sier hun.

Nå bruker hun førjulstiden til å forhøre seg med venner i Måløy om det er greit at de kommer på besøk.

– Responsen fra venner er veldig fin, for de har jo lyst på besøk. Så får vi bare håpe at flere tenker som de, sier hun.

Ekstra påpasselig

Ingelin og familien har forberedt seg på å dra tross usikkerheten, men passer på å ikke være sosiale utenfor egen husstand i tiden før reisen.

– Nå er vi rett og slett alene hele tiden, og det er stusselig. Det gjør det ekstra hyggelig å kunne komme hjem til juletradisjoner og lokalsamfunnet på Måløy.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Arnesen, har fastslått at reiser fra et område med mye smitte til et område med lite smitte utgjør en risiko for spredning - uavhengig av om man krysser en landegrense.

Flere kommuner syntes dette er skremmende. Men i lys av TV 2s undersøkelse kommer det frem at Kinn kommune, der Måløy hører til, er en av de som ønsker borteboende velkommen til julefeiring.

– Det er ikke noe innreiseforbud til kommunen. Vi ønsker at folk skal få komme hjem og feire jul på en tilnærmet normal måte, sier ordfører Ola Teigen.

Han understreker viktigheten av at innreisende er ekstra påpasselig med smittevern når de kommer til Kinn.

– Er man usikker på om man skal reise kan man ta kontakt med oss, så skal vi forsøke å gjøre de trygge i beslutningen, sier ordføreren.

Når det gjelder selvpålagt karantene og eventuell testing før avreise, sier ordføreren i Kinn at han etterlater den vurderingen til de reisende selv.