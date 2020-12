Vaksinen blir gratis for alle i Sverige – slik skal de prioritere

Mens vaksineprodusenter jobber med å ferdigstille og produsere opp nok vaksiner, forbereder land seg i blinde uten å vite sikkert når vaksinen kommer, hvilken vaksine det blir og hvor mange doser som vil være tilgjengelig.

I dag hasteinnkalte den svenske statsministeren Stefan Löfven til pressekonferanse for å informere om koronavaksinen i Sverige.

Vaksinekoordinatoren Richard Bergström og Johan Carlson fra folkehelsemyndighetene skal delta. I tillegg var sosialminister Lena Hallengren til stede.

Vaksinen blir gratis

Stefan Löfven åpnet pressekonferansen med å si at vaksinen blir gratis for alle.

– Det kommer til å bli gratis for alle som tar vaksinen. Ingen skal måtte avstå fordi man ikke har råd, sier statsministeren.

Tidligere har 4,5 milliarder kroner gått øremerket til å kjøpe inn vaksinen i Sverige.

– Sverige skal starte vaksinering så fort den kommer til landet. Regjeringen har derfor besluttet å avsette 300 millioner kroner til regionene for å forsterke deres forberedelser, sier Löfven.

– Staten tar og kommer til å ta et stort ansvar for vaksinen og kostandene den fører med seg. Det skal regionene være trygge på, sier sosialminister Lena Hallengren.

Disse prioriteres

Löfven forteller at Folkehelsemyndigheten mener at tre grupper skal prioriteres slik at de får vaksinen først:

– Eldre, personer i risikogruppen og helsepersonell blir prioritert, sier statsministeren.

Johan Carlson, som er generaldirektør i Folkehelsemyndigheten, understreker viktigheten av at de som har størst risiko for alvorlig sykdom prioriteres.

– Målet med vaksinasjonen er å beskytte de mest utsatte, sier han.

Prioritetslisten ser slik ut:

Personer som bor sykehjem eller har hjemmesykepleier

Personer som jobber i eldreomsorgen og tett på gruppen over

Voksne som lever sammen med noen som har hjemmesykepleier

Anslagsvis betyr det at 570.000 personer skal vaksineres først.

– I andre rekke handler om å vaksinere hele befolkningen slik at pandemien avtar og til slutt stopper. Pandemien er ikke over før vaksinen kommer, sier Carlson.

Den andre gruppen får trolig ikke vaksinere seg før andre eller tredje kvartal, opplyser Bergström. Det er foreløpig ikke langt en plan for hvordan resten av befolkningen skal vaksineres.

Avtale med Moderna

Sverige har også besluttet å inngå en avtale med EU om å kjøpe vaksinen fra Moderna med vilkår om at vaksinen godkjennes.

– De kliniske resultatene viser veldig god effekt med 95 prosent beskyttelse. Vi forventer at vaksinen blir godkjent i begynnelsen av januar, sier Richard Bergström.

Sverige har totalt avtale om å få seks ulike vaksiner.

Johan Carlson opplyser at godkjenningstidspunktet for Pfizers vaksine er satt til 29. desember. For Moderna er datoen 11. januar.

I tillegg til Pfizer og Moderna, har Sverige avtale med Astra Zeneca och Janssen, skriver Aftonbladet.

Fire millioner doser før påske

Sverige har sikret seg to millioner doser, opplyser statsministeren på pressekonferansen.

Ifølge svenske Dagens Nyheter kommer Sverige til å få tilgang til fire millioner doser før påske. Samtidig finnes det 2,6 millioner prioriterte personer, som trenger to doser hver.

– Om alt blir godkjent har vi minst fire millioner doser under første kvartal. Jeg tør ikke gi et anslag for januar, men i vi kommer i hvert fall til å ha flere hundretusen doser, sier vaksineekspert Richard Bergström til DN.

Norske helsemyndigheter har kalt inn til samme pressekonferanse for Norge klokken 11.30