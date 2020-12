– Vi er ledende i verden på elektrifiserte kjøretøyer.

Det sier den japanske bilprodusenten Toyota om seg selv.

Den påstanden kan unektelig høres en smule merkelig ut for oss nordmenn. Her er elbilene i ferd med å ta over markedet. Mens en Toyota med ledning er et heller uvanlig syn.

Men Toyota legger mer i elektrifisering av bilparken enn bare elbiler og ladbare hybrider.

De er først og størst på vanlig hybrider. Altså ikke-ladbare biler. Så langt har de levert mer enn 16 millioner slike. Dessuten er de svært langt framme på hydrogen-biler. De lanserer om kort tid andre generasjon av sin Mirai, som er nettopp en hydrogenbil.

Med dette i bakhodet er det enklere å forstå påstanden.

Dette med rene elbiler fra Toyota har derimot latt vente på seg. Men nå kommer det.

Omtrent slik kommer den til å bli, den nye familie-elbilen fra Toyota. Forventningene til salget i Norge er store.

Kommer med elektrisk familiebil

Først ut er varebilen Proace som er et resultat av samarbeidet med Peugeot /Citroën og egentlig ikke en "ekte" Toyota.

Aller størst spenning er det likevel knyttet til den nye elektriske familiebilen som nå nærmer seg med stormskritt.

I den forbindelse har Broom fått en eksklusiv prat med mannen som er tett på Toyotas elektrifiserings-strategi, Andrea Carlucci. Han er direktør for produktplanlegging og markedsføring og har til daglig arbeidsplassen sin i Brüssel.

– Aller først Carlucci – fortell oss litt mer om den nye elbilen.

– Gjerne. La meg bare veldig kort få si at dette er den første bilen som bygger på det vi kaller e-TNGA plattform. Dette er fleksibel plattform, som tillater plassering av motor både foran, bak eller begge deler. Dermed tillates både to- og firehjulsdrift. Plattformen kan også skaleres slik man kan bygge biler i ulike størrelser på den. Vi planlegger seks ulike modeller.

Andrea Carlucci. Director, Product Planning & Marketing Management, Toyota Motor Europe

– Først ut er en D-segment-bil. Altså en stor familiebil. I dette tilfellet en bil som er midt mellom en SUV og en personbil, en crossover.

– Vi Toyota opptatt av at produktene vi kommer med skal ha høy kvalitet og være fullt funksjonelle for kundene. Kundeservicen skal være på et høyt nivå, og produksjonen så bærekraftig som mulig. Rett og slett ett Toyota-produkt.

Les også: Blir bilen forsinket? Da kan du ha krav på erstatning

Skal være en bil for alle

– Kan du si noe om spesifikasjoner, slik som rekkevidde og batteristørrelse?

– Det jeg kan si er at bilen skal være konkurransedyktig på alle områder. Vi vil slippe mer opplysninger om tekniske data neste år. Det er jo ikke så lenge til, sier han og smiler lurt.

– Om du skulle sammenligne den med biler som Audi e-tron, kommende Tesla Model Y og VW ID.4 – hvem vil du si blir den nærmeste til deres bil av disse?

– Her tror jeg VW ID. 4 kan være et godt referansepunkt. Det kommer mange nye og spennende modeller de neste årene. Konkurransen i dette markedet vil bli tøffere og kundene vil få langt større valgmuligheter enn de så langt har hatt.

– Du nevner VW ID. 4 som er fornuftig referansepunkt. Vil Toyota i framtiden også være en bil for alle, eller vil men bevege seg mot premium-segmentet?

– Toyota skal være en fornuftig, smart og god bil for alle mennesker. Også i framtiden. Det norske markedet er spesielt med mange dyre og svært godt utstyrte biler. På de store europeiske markedene derimot, slik som for eksempel Italia, Spania og Frankrike ser det annerledes ut. Vi etterstreber å kunne gi kundene valgmuligheter i forholdt til utstyrsnivåer. En Toyota skal være en moderne, sikker bil med det utstyret og de tingene som hører med. Men den skal være en bil for alle.

Tusenvis av kunder venter – her kommer nytt merke til Norge

Toyota planlegger en hel serie med elbiler på den nye plattformen.

Kan bli en bestselger

– Tror du den nye elbilen fra dere kan bli en bestselger i Norge?

– For å gjøre svaret veldig kort: Ja, denne tror vi blir en ny, norsk suksess. Toyota er et stort merke i Norge, med mange flinke forhandlere og dedikerte mennesker. Vi har en markedsandel på 9,5 prosent nå. Det er bra. Toyota RAV4 som ladbar hybrid er også svært godt mottatt. det lover godt.

– Vi vet selvfølgelig at dere nordmenn er verdensledende på elbiler og at over halvparten av salget nå er elektriske biler. Vi har derfor forhåpninger om at denne bilen kommer til å treffe det norske markedet godt.

– Den nye elbilen vil også bli å få som Subaru. Dere samarbeider med mange andre også, slik som BMW, Suzuki og PSA. Hvorfor er det slik?

– Det er riktig. Denne elbilen vil også komme som Subaru. Grunnen til et bredt samarbeid med mange aktører er flere og sammensatte. Men en kortversjon er at vi er gode på ulike ting. Subaru for eksempel, er gode på girkasser og drivverk. BMW, som vi deler Supra med, er gode på dette med kjøredynamikk, for å ta to eksempler. Det er bedre å hjelpe hverandre med det vi er gode på, framfor å bruke masse penger å utvikle kompetanse som allerede finnes. Vi ser på dette som en vinn-vinn-situasjon.

Norges dyreste: Ikke bare en bil – dette er et kunstverk

5,5 millioner elektrifiserte biler i året

– Helt til slutt, Carlucci – vi i Norge, som er glade i både elbiler og Toyota, synes det begynte å drøye lenge før dere kommer med elbil. Hva er forklaringen?

– Igjen må jeg få minne om at dere nordmenn er i en særstilling på elbiler. Vi Toyota har alltid vært lang framme når det gjelder elektrifisering av bilparken globalt. Vi var først med hybrid i 1997, vi var først med hydrogenbil i 2014. Bare i løpet av de neste fem årene skal vi lansere 60 nye, elektrifiserte modeller.

– Fra 2025 skal vi selge 5,5 millioner elektrifiserte biler. Hvert år framover. Hybridbilene har gitt oss verdifull erfaring med elektrifisering. Vi bestemte oss for å vente til tiden var inne, infrastrukturen på plass og kundene klare – før vi lanserer elebiler. Den tiden nærmer seg med stormskritt nå.

Slik avslutter den travle sjefen for elektrifiseringen.

Tidlig neste år letter de ytterligere på sløret for det som altså kan bli en ny norsk elbil-storselger. Vi i Broom kommer selvfølgelig til å følge opp nyheten så fort mer informasjon foreligger.

Les også: Her er fire gode nyheter – og én dårlig

Video: Dette er en annen nyhet fra Toyota, som kommer snart