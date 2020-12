Johaug tildelt Egebergs ærespris

Therese Johaug (32) er tildelt Egebergs ærespris. Hun får prisen som følge av sine prestasjoner i langrenn og friidrett.

Egebergs Ærespris regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse og gis til utøvere som har markert seg i to eller flere idretter.

– Jeg blir veldig rørt når jeg står og hører begrunnelsen, sier Johaug.

– Det er en pris jeg setter utrolig stor pris på, fortsetter hun.

Nominasjonen av Johaug er ikke ukontroversiell, da flere kommentatorer og eksperter har tatt til orde for at prisen ikke bør deles ut til en utøver med en dopingdom.

Ett av de fire hovedkriteriene for å vinne prisen er nemlig at «kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier».

– De som mener at jeg ikke fortjener prisen må få lov til å mene det, fortsetter hun.

– Jeg har bare hatt på et startnummer og konkurrert i skisporet og på løpebanen. Det er ikke jeg som har beste at jeg skal få denne prisen. Det er det en komité som har vurdert dette. Jeg velger å ta med meg dem som unner med prisen videre, sier Johaug til TV 2.

I 2019 tok Johaug hele tre gull i VM i Seefeld, og hun tok i tillegg NM-gull på 10 000 meter på Hamar og gull i NM i terrengløp i fjor høst. Også i sommer viste Johaug at hun kan løpe fort. 32-åringen ble klokket inn på 31:40,67 under Impossible Games på Bislett, den 9. beste tiden i verden på 10 000 meter for kvinner denne sesongen.

Dopingdom

Johaug gikk glipp av OL i Pyeongchang etter at hun sommeren 2017 ble dømt til 18 måneders utestengelse fra idretten etter å ha testet positivt på det anabole steriodet Clostebol.

Slik begrunner juryen valget:

«Johaug var utestengt fra all idrett i perioden 18. oktober 2016 til 19. april 2018 (18 måneder) grunnet brudd på dopingreglementet. Komiteen har vurdert sak og konklusjon fra CAS. Hvis Johaug hadde vært dømt for doping i betydningen av å ha forsøkt å jukse seg til bedre prestasjoner, ville hun ikke vært aktuell for Egebergs Ærespris. Johaug er imidlertid verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks, hun er tiltalt og dømt for brudd på dopingreglementets krav til aktsomhet fra utøveren. Dette er et krav som må ligge på utøveren. Komiteen mener imidlertid at uaktsomheten alene ikke kan diskvalifisere Johaug som en god rollemodell. Det er avgjørende og prinsipiell forskjell på uaktsomhet og handling med forsett.»

– Ikke mulig å forene

Juristen og dopingeksperten Robin MacKenzie-Robinson har tidligere uttalt at Johaugs dopingutestengelse gjør at hun ikke bør kunne får Egebergs Ærespris.

– Det burde være selvforklarende at det ikke er mulig å forene en dopingdom med en ærespris når det er mer enn sportslige kriterier som ligger til grunn, har MacKenzie-Robinson tidligere uttalt til Aftenposten.

Tidligere har idrettslegender som Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Wirkola og Oddvar Brå mottatt den høythengende prisen.