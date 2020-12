Denne ikoniske James Bond-pistolen er verdt sin vekt i gull

Siden den første filmen om den fiktive agenten 007 kom i 1962, har James Bond kommet seg ut av de vanskeligste kniper på filmlerretet.

Den aller første filmen, «Dr.No» ble en braksuksess, og for de aller fleste 007-fans er det kanskje Sean Connery som er den rette James Bond.

Det må legges til at tv-programmet Klimax i 1954 lagde en enkeltstående episode som fikk navnet «Casin Royale» med den nå verdenskjente agenten, men dette var ikke en spillefilm.

Men Connery kapret rollen da Bond altså skulle filmatiseres for første gang.

Brukt av Sean Connery

I filmen må den britiske agenten på oppdrag i Karibia, etter at en rekke mystiske dødsfall og forsvinninger har funnet sted der.

Med seg i bagasjen over Atlanterhavet har Bond med seg en semi-automatisk Walther PP-pistol.

Og nettopp denne pistolen ble denne uken lagt ut for auksjon i Beverly Hills i California. Det var auksjonshuset U.S. Courtesy of Julien´s som hadde fått det ærefulle oppdraget.

Gikk for svimlende sum

Til Reuters sier auksjonshuset at vinnerbudet ble lagt inn av en amerikaner som hadde sett alle Bond-filmene sammen med sine barn.

Pistolen ble satt til å være verdt mellom 1,5 millioner og 1,7 millioner norske kroner.

Men budet som til slutt vant auksjonen var enda høyere. Pistolen gikk nemlig for 2,2 millioner norske kroner.

SOLGT: Pistolen av merket Walther, stammer fra den aller første Bond-spillefilmen. Foto: Robyn Beck / AFP / NTB

Connery døde i høst

Det var nok med sorg at mange mottok budskapet om Sean Connerys død i høst. Han var den andre av de som har spilt James Bond som gikk bort. Den skotske skuespilleren ble 90 år gammel.

Bond-produsentene Micheal G. Wilson og Barbara Broccoli sa da at han alltid vil bli husket som den originale James Bond.

– Vi er knust over nyheten om Sir Sean Connerys bortgang. Han var og vil alltid være den originale James Bond, sa dem ifølge den offisielle James Bond-twitterkontoen.

Connery spilte agent 007 i James Bond-filmene «Dr. No», «From Russia With Love», «Goldfinger», «Thunderball», «You Only Live Twice», «Diamonds are Forever» og «Never Say Never Again».

Neste film kommer i 2021

Da kalenderen skrev mars 2020 var det mange spente fans som gledet seg til den 25. Bond-filmen i rekken skulle ut på kinoer i april. Men den 04. mars kom beskjeden om at premieren ble utsatt til høsten på grunn av pandemien.

02. oktober kom enda en beskjed. Filmpremieren på «No Time To Die» ble utsatt atter en gang. Ett år etter at filmen opprinnelig skulle vises på kino for førte gang er premieredatoen satt. Så da gjenstår det å se om det blir noe av denne gangen.