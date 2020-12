Vil innføre 100 dagers munnbind-krav

I et intervju med CNN sier påtroppende president i USA, Joe Biden at han vil be det amerikanske folk om å bruke munnbind i 100 dager fra og med han tar over presidentembetet.

– Bare 100 dager, ikke for alltid. 100 dager med munnbind og jeg tror vi vil se en markant reduksjon i smittepredningen, sa Joe Biden i et intervju med CNN.

Biden sa til tv-kanalen at han vil bruke makten han vil få over offentlig bygg og offentlig transport som går over grensene til enhver stat i landet, til å innføre munnbindpåbud.

Til nå har over over 282.000 amerikanere mistet livet med koronaviruset, ifølge Worldometers oversikt.

Biden har tidligere sagt at han vil være den første til å svare ja til å ta vaksine så fort landets smittesjef Anthony Fauci sier det er trygt.

Torsdag sa han til CNN at han vil ta vaksinen offentlig for å demonstrere sin tillit til at den fungerer. Det samme gjorde påtroppende visepresident.

– Det øyeblikket vil jeg stå foran folket og få vaksinen. Folk har mistet tilliten til vaksinens funksjonsevne, sa Harris.

Skiller seg fra Trump

Linjen Biden legger seg på kan sies å være en helt annen en den avtroppende Donald Trump har holdt.

De første månedene av pandemien brukte han mye tid på å snakke om hvor ineffektivt det var å bruke munnbind.

Da Trump i forkant av valget, på en av presidentdebattene uttalte presidenten at han selv kun brukte munnbind når han måtte, og at lederen for USAs koronaarbeid, Anthony Fauci hadde fortalt ham at munnbind ikke er bra.

Det førte til at Fauci måtte ut å avkrefte dette i etterkant.

– Jeg ber innstendig om at folk bruker munnbind, sa Fauci da han gikk ut å avkreftet Trumps påstand.

Vil ta korona på alvor

Etter at valgresultat ble klart i november, har Joe Biden rukket en hel del. Han har blant annet utnevnt et eget ekspertpanel, som allerede er i sving med å planlegge hvordan Biden og hans apparat skal håndtere pandemien videre.

Biden har også kommet med en rekke løfter som går på hvordan han skal håndtere pandemiens økonomiske konsekvenser for USA.

Torsdag sa han at vil støtte den nye krisepakken som er opp til vurdering i Kongressen.

– Jeg synes den bør godkjennes. Jeg synes faktisk at vi vil trenge mer enn den. Jeg blir nødt til å be om mer støtte, sa Biden.