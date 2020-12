Kvinne til sykehus etter påkjørsel

Politiet ble varslet om ulykken klokken 23.19 torsdag kveld.

– Kort fortalt har det vært et sammenstøt mellom to biler. En bil har kjørt på en annen bil bakfra. Det var to personer involvert i ulykken, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland til TV 2.

En kvinne som ifølge politiet er i 40-årene ble skadet i ulykken.

– En dame i 40-årene er fraktet til Volda sykehus. Hvor skadet hun er kjenner ikke politiet til, men hun var ved bevissthet. Den andre involverte er per nå uskadd, sier Bratland.