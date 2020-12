Joe Biden vil beholde koronarådgiver Anthony Fauci

Påtroppende president Joe Biden ønsker at Anthony Fauci fortsetter som den øverste medisinske rådgiveren når Biden tar over Det hvite hus neste år.

Det forteller Biden i en intervju med kanalen CNN. Ifølge kanalen snakket den påtroppende presidenten og hans apparat med Fauci torsdag ettermiddag amerikansk tid.

– Jeg har spurt ham om å fortsette i den samme rollen han har hatt for de forrige presidentene, sier Biden med referanse til eksperten som avtroppende president Donald Trump har antydet at han ville sparke etter valget.

Fauci med på flyttelasset

Om under to måneder, den 20. januar innsettes Joe Biden som president i USA. Det kan derfor det se ut til at Fauci slipper å pakke sammen sakene sine.

– Og jeg har bedt ham om å være den øverste medisinske rådgiveren for meg og del av covid-arbeidsgruppen, sier Biden.

Til CBS News sa Fauci tidligere torsdag at en god overgangsprosess mellom to presidenter er viktig for å sikre at den nye administrasjonen kan ta styringen fra dag én.

– Etter å ha tjenestegjort under seks forskjellige administrasjoner, har jeg vært gjennom fem overgangsfaser. Jeg vet at omstillingsfasen er veldig viktig for å få en god vaktovertakelse, sa Fauci til kanalen.

Overgangen til Biden har begynt

24. november ble det klart at den påtroppende presidenten offisielt kunne begynne overgangen til Det hvite hus. Det ble klart etter at General Service Administration (GSA) gav grønt lys for det.

GSA har ansvar for å gjøre ressurser tilgjengelige for den innkommende presidenten, og sørge for at maktovergangen vil skje så raskt og ryddig som mulig.