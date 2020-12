Selvkritisk Ohi varsler straffetrening etter sløseri

Molde har skaffet seg et glimrende utgangspunkt før den siste runden av gruppespillet i Europa League. Med seier eller uavgjort mot Rapid Wien er klubben klar for sluttspillet.

Se sammendraget fra kampen øverst!

Men underveis i kampen mot Dundalk virket det en stund som om at utgangspunktet kunne blitt enda bedre. Et kvarter før slutt ledet Molde 3-0, mens Arsenal ledet 4-1 mot Rapid Wien.

På det tidspunktet ville to Molde-scoringer gjort at blåtrøyene kunne tatt seg videre selv med et 1-0-tap i Wien.

Ohi Omoijuanfo scoret ett mål, men det kunne fort vært flere dersom Holmlia-gutten hadde vært giftigere foran mål.

– Jeg er selvfølgelig glad for at vi vinner. Men selvfølgelig, jeg har noen sjanser i dag, som jeg skal sette. Noen av dem er bra av keeperen deres, mens andre er rett og slett dårlig av meg. Det er for dårlig. Det er selvfølgelig skuffende, jeg burde hatt 2-3 mål i dag, sier Molde-spissen.

– Jeg skal se på sjansene, så skal jeg hjem og trene, sier han.

Molde har fortsatt alt i egne hender før den avgjørende kampen i Østerrikes hovedstad.

– Vi var egentlig ikke så bevisste på det. Vi vet at vi skal ned der og slå dem, da er det jo avgjort da.

– Hadde det ikke vært deilig å kunne reise til Wien og gå videre med tap?

– Joda, men da kan det hende vi hadde hatt en mer defensiv innstilling til kampen, sier Ohi.

Har levert langt bedre enn Rosenborg

Molde-sjef Erling Moe var totalt sett veldig fornøyd med det spillerne hans leverte, men også han skulle gjerne sett noen flere baller i Dundalk-målet.

– Vi skulle hatt noen til, vi misbruker noen store sjanser, men vi er fornøyd med kampen, sier Moe.

Den største sjansen var det Sheriff Sinyan som misbrukte. Den tidligere LSK-spilleren sto alene foran mål, men fra en halv meter sleivsparket han den utenfor.

Molde står med ni poeng etter fem spilte kamper. To tap mot Arsenal, to seire mot Dundalk og én seier mot Rapid Wien. Det er meget solide tall.

Rosenborgs har vært eneste norske bidrag i europeisk gruppespill de to siste sesongene. Men prestasjonene til trønderne har ikke vært all verden.

Man kan nok samtidig si at Molde var litt heldigere med trekningen, enn hva Rosenborg har vært de to siste årene.

I 2018/2019-sesongen tok de ett poeng av 18 mulige mot Celtic, RB Leipzig og Red Bull Salzburg.

I 2019/2020-sesongen tok de ett poeng av 18 mulige mot Lask, PSV og Sporting.

– Vi har satt oss i en god posisjon. Hadde vi fått dette tilbudt før gruppespillet startet ville vi nok takket ja. Vi har gjort jobben med tre seire, vi strakk ikke helt til mot Arsenal, så nå får vi gjøre jobben i Wien, sier Erling Moe.