Mørk om EM-debutanten : – Det var helt rått

Etter pause mot Polen fikk Rikke Granlund komme ut på parketten etter at Emily Stang Sando hadde fått tillitten i førsteomgang.

Granlund debuterte med stil og reddet de to første skuddene hun fikk. Det endte til slutt med åtte redninger på 17 skudd, noe som gir en redningsprosent på 47 prosent.

– Veldig, veldig deilig å komme inn, få spille åpningskampen og føle at jeg også er i gang. Det var en veldig deilig og moro opplevelse. Jeg følte ikke noe press i og med at jeg startet på benken, men det var selvfølgelig litt never. Det var min første kamp i mesterskap noensinne, så jeg var litt nervøs. Jeg tenkte bare på arbeidsoppgavene og bidra til at vi vant kampen, sier Granlund til TV3.

Etter en god prestasjon, der hun blant annet hadde flere viktige redninger etter pause, fikk Granlund mye skryt av landslagskollegaene etter kampen.

– Jeg synes det er så imponerende. Hun gjorde de redningene som førte til at vi kunne få enkle kontringsmål. Du får den roen i forsvaret og føler du gjør en god forsvarsjobb når hun tar skuddene. Det var mer enn imponerende. Jeg tror hun var ganske nervøs, for det var første mesterskapskampen. Det var stor respekt, og hun gjorde en fantastisk jobb, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Det var helt rått av «Bobbo», men hun er litt sånn typen som ikke virker som hun blir så stresset. Det synes i hvert fall ikke. Det er utrolig gøy at hun får det til, jeg har spilt med henne som yngre og hun er en kul jente, rett og slett. Det var sinnssykt gøy, du så at hun koste seg. Man kan vel egentlig ikke få en bedre debut enn det der. Det var bra og avgjørende for oss at hun kom inn og stengte buret som hun gjorde.

– Fantastisk

Rikke Granlund leverte i EM-debuten. Foto: Bo Amstrup

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var svært fornøyd med EM-debutanten sin.

– Rikke spilte veldig bra, spesielt i starten av andreomgang. Hun er en litt annen målvakt enn de andre vi har og har en litt annen spillestil. Hun kom fra benken og forandret ting på sin egen måte. Hun har vist det mange ganger med Esbjerg i den danske ligaen, og i Champions League. Vi er glade for å ha Rikke i laget, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Hun viser alle unge jenter i Norge at hvis du står på og tror på det, så får du kanskje muligheten en dag. Det er fantastisk at vi kan ha det sånn, for veldig mange av dem som spiller mye i landslaget har gått gradene. Det er kjekt å ha noen som ikke har gjort det, understreker han.

Solberg og Lunde inn – Granlund ut?

Men til helgen kommer Silje Solberg og Katrine Lunde til Danmark. Dermed får landslagssjefen plutselig mange målvakter å velge mellom.

– Det er dumt at vi ikke kan ha alle fem i mål samtidig, det hadde vært fint, spøker Hergeirsson til TV 2 og legger til:

– Det er en spesiell situasjon. Vi så ikke dette komme i oktober, men nå har det skjedd og vi jobber med våre gode målvakter. Per nå har vi tre gode her, så kommer Silje og Katrine til helgen. Da har vi fem. Så får vi se.

TV 2s håndballekspert tror både Granlund og Sando må vike dersom både Lunde og Solberg kommer inn i troppen.

– Da ryker begge. Blir det én av dem, må Hergeirsson gjøre en vurdering. Da kan det bli amerikansk uttak mot Tyskland, for der er Granlund og Sando med, i hvert fall. Sando møter spillere hun kjenner godt fra den tyske ligaen, og hun må svare og stå opp på en mye bedre måte, sier Bent Svele.

– Det er to verdensklassekeepere som kommer, men jeg tenker bare å bidra med det jeg kan inntil de blir byttet inn. Jeg får bare gjøre min jobb inntil da, og gjøre mitt beste og se hvor langt det går, sier Granlund selv til TV3.