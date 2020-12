Vaksine-trøbbel for Pfizer

Wall Street Journal skriver at Pfizer bare kan levere 50 millioner vaksiner før nyttår, mens planen opprinnelig var å levere 100 millioner. Selskapet mener imidlertid leveranseproblemene ikke vil få konsekvenser for planen om å levere 1 milliard vaksiner i 2021.

– Oppskaleringen av forsyningslinjen for råvarer tok lenger tid enn forventet. Og det er viktig å understreke at utfallet av de kliniske forsøkene var noe forsinket i forhold til de tidlige anslagene, sier en talsperson for selskapet til avisen.

Leveranseproblemene kan blant annet få konsekvenser for Storbritannia, som har godkjent Pfizer-vaksinen og bestilt 40 millioner doser.

Norge har gjennom Sverige en avtale med Pfizer om levering av vaksinen. Legemiddelgigantens trøbbel kan dermed få konsekvenser også for Norge.

FHI forbereder seg på å kunna ta imot de første dosene i januar.

Fredag skal regjeringen holde en vaksine-pressekonferanse fredag.

Vaksinen til Pfizer og BioNTech må lagres i 70 minusgrader, og det er laget spesiallaget transportbokser slik at den kan komme til Norge.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier til VG at spesialboksene består av en stor kartong med tørris, som holder minst 70 grader. I tillegg er det GPS-tracking og temperaturledning som sender signaler til et kontrollsenter slik at man vet hvor boksene er, hvilke bokser som er åpnet, og om de har holdt temperaturen.