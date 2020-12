Molde-sjefen innrømmer at han ikke hadde full kontroll på målforskjellen

Molde–Dundalk 3–1 (2–0)

En solid 3-1-seier over Dundalk torsdag gjør at Molde har tatt et stort steg mot sluttspillet av Europa League.



Men faktisk virket det en stund som om utgangspunktet kunne blitt enda bedre. Et kvarter før slutt ledet Molde 3-0 og Arsenal 4-1 over Rapid Wien.



På det tidspunktet ville to scoringer i Moldes fordel gjort at romsdalingene hadde klart avansementet selv med et 0-1-tap i Wien. På samme tidspunkt kjørte både Molde og Arsenal sine respektive kamper.



Men akkurat hvor mange mål Molde trengte for å kunne tape bare 0-1 i Wien, og likevel gå videre, innrømmer Molde-trener Erling Moe at han ikke hadde helt stålkontroll på.

– Da Arsenal ledet med en del mål, tenkte dere på målforskjell?

– Ja, vi var innom det. Så det irriterer meg det baklengsmålet, det gjør det, sier Erling Moe.

Men Molde var altså avhengig av to mål. Dette siden et 0-1-tap i Wien vil bety ett plussmål til Rapid Wien og ett minusmål til Molde.

– Det baklengsmålet betydde vel egentlig ingenting?

– Nei, jeg hadde ikke full kontroll, svarer Moe.

– Dere måtte hatt to til...

– Ja, riktig, så da er det greit, sier Moe.

– Var du ikke klar over hva som krevdes?

– Jeg visste at det lå på grensa mellom ett eller to mål, sier han.

– Burde man ikke hatt bedre kontroll?

– Jeg visste det, men jeg trodde det var ett. Ikke to, sier Erling Moe.

Det betyr uansett at Molde ikke byttet ut spillere som kanskje ikke trengte det, eller la seg mer bakpå. Molde jaktet flere mål – og til slutt spilte målforskjellen ingen rolle.

Se Magnus Wolff Eikrems mål øverst!

Tror det kunne ført til defensivt Molde-lag

Etter seieren mot Dundalk torsdag, ligger alt uansett i Moldes egne hender før siste kamp mot Rapid Wien.

Ohi Omoijuanfo mener det kan være like greit at Molde ikke kan klare seg med 0-1-tap.

– Da kan det være at vi hadde reist ned dit med en mer defensiv innstilling, sier spissen som innrømmer at Molde ikke var så bevisste på målforskjellen.

– Vi var vel egentlig ikke det. Men vi vet at vi kan reise ned dit og slå dem. Da er det avgjort, sier han.



Kapteinen selv er klar på at avansement-håpet er stort.

– Sjansene er gode. Vi er nødt til å ha troen, og spille like bra mot dem som vi gjorde her på hjemmebane, sier Molde-spiller Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

– Hva vil det bety å ta seg inn i sluttspillet?

– Det hadde betydd veldig mye å komme seg videre. Det ville gitt oss en boost inn mot neste sesong. Det å få et storlag her igjen ville være kjempekult, sier Molde-dirigenten.

Molde-sjefen fornøyd

Tross alt leverte Molde det som må sies å være en solid Europa League-kamp. Molde var best fra start til mål.

– Vi skulle hatt noen mål til. Vi misbruker noen store, men vi er fornøyd med kampen, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Hvordan ser du på sjansene mot Rapid Wien i siste kamp?

– Vi har satt oss selv i en god posisjon. Hadde vi fått tilbudt dette før gruppespillet startet, så hadde vi nok takket ja til det. Vi har gjort jobben med tre seire, vi strakk ikke helt til mot Arsenal, så da får vi gjøre jobben i Wien, sier Moe.

– Hvordan anslår du sjansene deres er edr?

– Dersom jeg må tippe vil seg si det ligger på 50/50, sier Molde-sjefen til TV 2.

Risas dødelig presise venstrefot sørget for jubel

Det tok 30 minutter før kampens første mål ble scoret på Aker Stadion. Hjemmelaget rullet fint opp og ballen havnet i beina til Birk Risa på venstresiden.

Han løftet blikket og fikk øyekontakt med Magnus Wolff Eikrem som hadde startet løpet inn i Dundalk-boksen.

Så løftet venstrebacken ballen perfekt inn foran målet. Der kom steg Eikrem til værs og stanget Molde i ledelsen.

– Gutten med trylleføttene kan også bruke toppetasjen, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Ti minutter senere var Birk Risa på farten igjen. Nok engang leverte han et innlegg med perfekt adresse. Denne gang på hodet til Ohi Omoijuanfo.

Holmlia-gutten gjorde som Eikrem og headet ballen forbi en sjanseløs Gary Rodgers i Dundalk-buret.

– Den venstrefoten der har vært forskjellen på lagene, var dommen til Skjelbæk.

– Et strålende innlegg igjen av Risa. Den venstrefoten kommer til å være gull verdt for Molde i årene fremover, og han kommer nok til å spille i en større klubb enn Molde om x antall år, kontret TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Kjempebom og ny hodescoring

Ti minutter ut i andre omgang kom kampens desidert største sjanse. Dundalk-keeper Rodgers vartet opp med en klasseredning etter et hjørnespark og ballen havnet i beina til Sheriff Sinyan.

Molde-stopperen sto en halv meter fra målet, men klarte utrolig nok å bomme. En helt eventyrlig sjanse for den tidligere Lillestrøm-spilleren til å score kampens tredje mål.

Etter 67 minutter satte Martin Ellingsen spikeren i kista da han stanget inn Moldes tredje mål i kampen.

Molde jaktet flere mål, ettersom målforskjellen kan bli avgjørende i siste kamp mot Rapid Wien. Dersom østerrikerne vinner 1-0, vil Rapid ta seg videre på bedre målforskjell.

Men det sto ikke på forsøkene. Både Ohi og Mathis Bolly hadde gedigne sjanser til å score for Molde, men det ville seg ikke for duoen.

Tre minutter på overtid fikk derimot Jordan Flores drømmetreff fra 20 meter. Dundalk-spilleren hamret ballen i krysset.

Dermed endte kampen 3-1 til Molde.