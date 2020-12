Fastlegene blir nedringt: – Ønsker å bli satt på prioriteringsliste

Positive vaksinenyheter har ført til en enorm pågang hos fastlegenes telefoner.

Mange lurer på når de kan bli vaksinert, og hvem som får vaksinen først. De fleste som ringer til fastlegekontoret på Bryn i Oslo har én ting til felles:

Ifølge fastlege Soheil Aslam ønsker de å bli satt på en prioriteringsliste for å sikre en koronavaksine så fort den kommer til Norge.

Stor pågang

På dette legekontoret jobber det fem fastleger. De har til sammen mottatt rundt 50 telefoner fra pasienter som har spørsmål om vaksinen bare denne uken.

– På grunn av det økende antallet så er dette noe vi må forholde oss til, sier Aslam.

Nå har de blitt enige om å notere ned navnene til de som ringer inn, og lover å gi dem svar så fort de vet mer om vaksineringen.

I Sverige ble det for øvrig klart fredag morgen at vaksinen blir gratis. Når vaksineringen begynner i Norges naboland, prioriteres eldre, personer i risikogruppen, og helsepersonell.

Spør om venteliste

Aslam sier at flere pasienter tror det finnes en prioriteringsliste som fastlegene kan sette dem på.

– Da får de beskjed om at disse vaksinasjonskriteriene ikke er klare, og at vaksinasjonsveilederen som vi har hørt at kanskje skal komme i desember, ikke er klar enda.

Derfor er det for tidlig å lage en såkalt prioriteringsliste for de som skal prioriteres i vaksinekøen. Ifølge fastlegen takler de fleste den beskjeden bra.

– Flere har også spørsmål om hvor trygg vaksinen er, og om de som har vært koronasyke trenger vaksinen, sier Aslam.

Livet satt på vent

Lasse Davidsen (65) i Oslo er en av de som har satt livet på vent på grunn av koronaviruset.

Han har kols, diabetes og hjerteproblemer, og vil derfor mest sannsynlig bli prioritert når vaksinene mot covid-19 er godkjent.

Davidsen har ikke møtt familie eller venner siden 12. mars. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Nå har han vært isolert alene i leilighetens hans siden mars. Vaksinen kan ikke komme fort nok.

Han er også en av dem som har oppsøkt fastlegen den siste tiden:

– Jeg tok tak i fastlegen mellom to pasienter og sa at du må sette meg på venteliste, sier Davidsen til TV 2.

Davidsen sier vaksinen vil gi ham trygghet.

– Det er ikke det at jeg går rundt med dødsangst eller noe sånt. Men jeg har tatt alle forholdsregler. Jeg bare gleder meg til å få den.

Davidsen har både far, barn og barnebarn i Oslo som han kun har holdt kontakten med på telefon. Han har ikke sett noen av dem siden 12. mars.

Krever tid og ressurser

Selv har Aslam rundt 1200 pasienter. Han anslår at rundt 30 til 40 prosent av disse er i risikogruppen.

Vaksinetelefonene denne uken påvirker en allerede hektisk arbeidshverdag.

– Dette krever selvfølgelig tid og ressurser, sier Sohail Aslam.

De har oppdatert nettsidene deres med informasjon som har bidratt til å få ned pågangen.

Fastlegene venter på offisiell beskjed om hvordan vaksineringen skal foregå. Det er fremdeles ikke klart hvilken rolle fastlegene vil ha i vaksinasjonsprogrammet.

Pasientene må ta kontakt

Ved vanlig influensavaksinering er fastlegene avhengig av at pasientene selv tar kontakt.

– Vi har jo ikke hatt en praksis der vi aktivt innkaller pasienter ved vaksinasjon. Selvfølgelig tar vi opp temaet når pasienter er på konsultasjon hos oss. Er de i risikogruppen, så får de tilbud om vaksine. Men vi er avhengig av at pasientene kontakter oss selv.

Aslam sier at en avklaring ville ha bidratt til å få ned pågangen de ser nå.

– Jo lengre til det tar før det kommer en avklaring, jo mer jobb blir det for oss å besvare disse henvendelsene med den usikkerheten som finnes akkurat nå, sier han.

Kan få svar i fredag

Noen av svarene både fastlegene og pasientene venter på kan komme allerede fredag klokken 11.30.

Da har regjeringen varslet at de vil komme med nyheter om vaksinen i en pressekonferanse.

Folkehelseinstituttets leder for vaksinasjonsprogrammet for covid-19, Geir Bukholm, sier at de ikke har oppfordret folk til å melde seg på lister.

– Men det vil være en oppgave som fastlegene antageligvis i stor grad må bistå kommunene med, å få opp disse listene med hvem som skal vaksineres når vi kommer så langt.

FHI tror at folk må belage seg på smittevernstiltak ut 2021 til tross for at vaksinen er like rundt hjørnet.