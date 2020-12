Frivillig angrepet av tiger i Tiger King-Carols park

Arbeideren skal ifølge CNN ha jobbet i tigerparken Big Cat Rescue, kjent fra Netflix-serien Tiger King, i fem år.

Ulykken skjedde i forbindelse med at tigeren Kimba skulle mates, torsdag. Kimba befant seg utenfor mateseksjonen i buret, og arbeideren åpnet dermed en port for å slippe tigeren igjennom til seksjonen.

For å gjøre dette, måtte arbeideren strekke armen inn i buret for å åpne en dør, og det var da tigeren hogg til den frivilliges arm for så å «nesten rive den av skulderen», skriver Big Cat Rescue i en pressemelding.

En annen frivillig skal ha kommet arbeideren til unnsetning, som førte til at tigeren slapp armen.

De andre tigerpasserne klarte å begrense blødningen, og å redde armen til den skadde arbeideren.

Ifølge Big Cat Rescue opptrådte Kimba helt normalt, «med tanke på at det var mat i nærheten».

