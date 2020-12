Dette munnbindet dreper koronaviruset

Et israelsk firma produserer munnbind som dreper koronaviruset. En fabrikk på Helsfyr i Oslo lager stoffet som gjør det hele mulig.

På Nordox-fabrikken på Helsfyr i Oslo brennes metallisk kobber om til kobberoksid.

– Vi bruker den største mengden til å lage båtmaling og til å stoppe spredningen av soppsykdommer på planter, sier selskapets administrerende direktør, Lars Tomasgaard.

I begynnelsen av 2020 åpenbarte det seg et helt nytt marked for Nordox.

Et israelsk firma tok kontakt med kobberselskapet. De ville bruke kobberoksiden i munnbind.

– Vi visste jo at kobber hadde en effekt mot flere forskjellige virus. Ingen vet helt hvorfor det har en effekt, det er bare sånn, sier Tomasgaard.

Med hjelp fra kobberoksid produsert i Norges hovedstad, lager israelske MedCu munnbind som dreper koronaviruset.

Copper Inside-munnbindet er nå på vei inn i det norske markedet.

FABRIKANT: Lars Thomasgaard speider utover Nordox-fabrikken, som ligger på Helsfyr i Oslo. Foto: Niklas Løkken/ TV 2

Positiv

Copper Inside er blant annet lansert i USA, Canada, Tyskland, Sør-Afrika Israel og Finland.

– I Finland har det nærmest tatt helt av. Du finner det overalt der. I dagligvarebransjen, i helsevesenet. Vi klarer egentlig ikke å levere nok munnbind dit, sier Jan Johansen.

KOBBEROKSIDER: Tomasgaard, administrerende direktør i Nordax. Foto: Niklas Løkken/ TV 2

Johansen har ansvaret for å distribuere produktet til Skandinavia.

– Vi måtte vente på norske etiketter for å kunne lansere produktet i Norge. Dermed ble prosessen forsinket med to måneder.

Men den 27. november så ble kobber-munnbindet offisielt lansert i Norge. Ifølge Johansen vil det snart være til salgs i flere norske apoteker og butikker.

– Prinsippet er jo at dersom alle bruker dette munnbindet, så vil det begrense smitten dramatisk. Da vil jo problemet med at det ligger smitte i munnbindene forsvinne, sier Johansen.

Kobberoksid På Nordax forbrennes metallisk kobber om til kobberoksidpulver.

Kobberoksidpulver kan løses opp til kobberioner, som er aggressive mot bakterier, virus og mikroorganismer.

– For lite data

Copper Inside viser blant annet til en studie som er gjort av MedCu, i samarbeid med Universitetet i Nebraska.



I studien ble Copper Inside-munnbindene infisert med koronaviruset. På under ett minutt var koronaviruset i munnbindene nøytralisert, og bar ikke lenger risiko for å gjøre noen syke.



Ett minutt var også det korteste tidsrommet som ble testet i studien, så kobberoksiden kan også ha hatt en enda kjappere effekt.

Professor og mikrobiolog Dirk Linke beskriver nyhetene om kobber-munnbindet som å være «fascinerende», men minner om at man ikke vet hvor stor effekt kobber-munnbindet vil ha på den generelle smittespredningen i samfunnet.

PULVER: Kobberoksidpulveret har farget både vegger, gulv og tak i Nordax-fabrikken. Foto: Niklas Løkken/TV 2

– I det virkelige liv så har munnbindet bare en reell effekt idet man tar det av eller på.

Han forklarer videre at man ved bruk av et ordinært munnbind også bærer liten risiko for å smitte andre via munnbindet, dersom man er forsiktig idet man fjerner munnbindet fra fjeset.

– Men disse maskene er jo selvdesinfiserende, og det kan jo utgjøre en viktig forskjell. Bakteriene på masken vil dø, og sånn sett så blir jo smitterisikoen redusert.

Linke sier at kobber-maskene også kan redusere risikoen for at personer som ofte er i kontakt med brukte munnbind, eksempelvis renholdspersonell, blir smittet.

– Men jeg tror at det foreløpig finnes for lite data til at vi kan si noe sikkert om effekten av kobber-munnbindet.

Mikrobiologen sier videre at det heller ikke er gitt at folk vil strømme til butikkene for å få tak i kobber-munnbindene.

– Mye avhenger jo av prisen, sier Linke.

MIKROBIOLOG: Dirk Linke. Foto: UiO

Pris

Johansen forteller at ett kobber-munnbind vil koste 199,-, og at en familiepakke, med totalt fem munnbind, vil koste 799,-.

Han understreker imidlertid at kobber-munnbindet ikke bør sammenlignes med ordinære munnbind, da kobber-munnbindet dreper bakteriene det bærer, og at det dermed ikke trenger å vaskes.

– Basert på de henvendelsene vi har fått, så vet vi at det kommer til å bli utsolgt tidlig. Da vil det nok ta litt tid før vi før fylt på igjen, sier Johansen.

Linke sier at han er i tvil om at kobber-munnbindet ene og alene er nok til å stoppe koronapandemien.

– Men det kan likevel være til hjelp, sier mikrobiologen.