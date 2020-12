Hauge med drømmemål og lekker assist i storseier

AC Milan–Celtic 4–2 (2–2)

– Vi har sett Hauge gjøre det der gang etter gang for Bodø/Glimt. Nå er Aspmyra byttet ut med San Siro, men han danser seg fri på akkurat samme måte, ropte TV 2s kommentator Espen Ween etter at Jens Petter Hauge sendte AC Milan i ledelsen mot Celtic.

Se praktmålet øverst!

Bodøværingen startet sin andre kamp for den italienske storklubben, og med et praktmål viste han hvorfor AC Milan valgte å legge rundt 50 millioner kroner på bordet for ham.

21-åringen mottok ballen ute til venstre, og i ekte Hauge-stil dro han seg innover i banen.

På sin vei mot mål ristet han av seg tre Celtic-spillere, før han plasserte ballen klistret langs bakken i det lengste hjørnet.

Et mål som garantert gleder Norges påtroppende landslagstrener Ståle Solbakken.

Like før slutt viste Hauge seg også frem med en nydelig målgivende pasning, og var dermed meget sentral da AC Milan leverte en sterk snuoperasjon, etter en forferdelig start på oppgjøret mot skottene.

Kristoffer Ajer startet for Celtic, mens Mohamed Elyounoussi ikke var med på flyet til Milano, noe Celtic begrunnet med at han hadde fått seg en smell.

Celtic sjokkerte fra start

– De dagene jeg har vært hjemme har jeg følt meg som en løve i et bur.

Det uttalte AC Milan-trener Stefano Pioli under onsdagens pressekonferanse. Treneren var nemlig torsdag tilbake på sidelinjen etter 18 dagers koronaisolasjon.

Men Milan-spillerne fremsto mer som vettskremte kattunger, enn løver i starten av kampen mot Celtic.

Det var Celtic på desperat poengjakt som viste seg å være sultne som løver. Kun syv minutter var spilt da Rade Krunic gjorde en forferdelig feil. Tom Rogic hugget til seg ballen. Fra 16-meterstreken var australieren sikker da han plasserte ballen vakkert i hjørnet bak Gianluigi Donnarumma.

Seks minutter senere var AC Milan nok engang i det gavmilde hjørnet.

Hjemmelagets forsvar var totalt i ubalanse da Odsonne Edouard lurte seg inn bak dem. Alene med keeper var franskmannen iskald og chippet ballen over Milans sisteskanse.

Celtic har levert langt under forventet i gruppespillet før torsdagens kamp, og sto med ett poeng på fire kamper. De to kampene mot Andreas Vindheims Sparta Praha resulterte i to kjempetap og 2-8 i målforskjell. Men til tross for pangstarten skulle skottene raskt få seg en kalddusj.

Magiske Milan-minutter

Stefano Pioli var tydelig misfornøyd og freste mot spillerne sine. Noe som skremte dem fremover på banen. Det ga raskt resultater.

Da de fikk frispark i god posisjon gikk selvsagt Hakan Calhanoglu frem. Tyrkeren ladet kanonen og la ballen vakkert i hjørnet, og håpet var tilbake.

To minutter senere var Milan på farten igjen. Ballen ble slått inn i feltet, og etter litt klabb og babb havnet den i beina til Samu Castillejo. Spanjolen var sikker da han løftet ballen opp i nettaket.

Like før pause fikk Jens Petter Hauge sin første sjanse. Bodøværingen mottok ballen på venstresiden og forsøkte seg med høyrefoten. Skuddet ble blokket, og spratt ut til hjørnespark.

Hauge-show

Fire minutter ut i andre omgang skulle derimot nordmannen vise at han ønsker å starte flere kamper i tiden fremover.

21-åringen mottok ballen ute til venstre, og satte fart innover mot mål. På veien ristet han av seg tre Celtic-spillere før han på ekte Hauge-vis plasserte ballen langs bakken i motsatt hjørne. En perle av et mål.

– Vi har sett han gjøre det der gang etter gang for Bodø/Glimt. Nå er Aspmyra byttet ut med San Siro, men han danser seg fri på akkurat samme måte, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween.

Ti minutter før slutt var Jens Petter Hauge nok engang i fokus. Kantspilleren mottok ballen på venstrekanten igjen, og som sist dro han seg innover i banen. Etter å ha kranglet ballen forbi to spillere la han en vakker stikker til Brahim Diaz.

Den tidligere Real Madrid-spilleren var iskald alene med keeper og chippet ballen i mål.

– Hauge blir tungen på vektskålen for Milan, utbrøt Espen Ween.

Etter at Lille slo Sparta Praha i gruppens andre kamp er AC Milan klare for sluttspillet i Europa League én runde før slutt.