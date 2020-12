NHO: Vekterstreiken er over

Saken oppdateres!

Vekterstreiken er over etter at det også med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble oppnådd enighet om en avtale på linje med den Parat-vekterne sa ja til for en måned siden.



- Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Tilbake i jobb

Avtalen er på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers.

Samtlige 2467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen.

– Vi er svært glade for at den lange konflikten med Norsk Arbeidsmandsforbund har funnet en løsning som var akseptabel for begge parter. Bedriftene i sikkerhetsbransjen vil bruke tid på å hente seg inn etter en konflikt som har gått ut over både eksisterende kunder og potensielle oppdrag, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Dette er løsningen: