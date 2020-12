Ny dødsrekord i USA: – Vi er på et veldig kritisk punkt

Koronastatistikken i USA økte med 3157 dødsfall onsdag. Samtidig passerte antallet innlagte koronapasienter på sykehus med 100 000 for første gang siden pandemiens start, skriver The Guardian.

Den forrige dødsrekorden var på 2607 og ble satt i april.

USA var onsdag også nær ved å sette rekord i antall nye registrerte tilfeller på én dag.

Onsdag ble det registrert 200.070 nye koronatilfeller, noe som er andre gang antallet nye tilfeller passerer to hundre tusen.

– Vi er på et veldig kritisk punkt akkurat nå om å fortsatt opprettholde motstandsdyktigheten i helsesystemet, sier direktør Robert Redfield i USAs smitteverninstitutt.

TEST: Savannah Dela Vega tester personer i biler i Wyoming. Rekordmange er innlagt i delstaten. Foto: Cayla Nimmo / AP / NTB

Krevende tid i møte

USA er det landet som har registrert flest antall koronadødsfall i verden.

Redfield sier at rundt 90 prosent av sykehusene i landet har strukket kapasitet.

– Virkeligheten er at desember, januar og februar kommer til bli tøffe måneder. Jeg tror faktisk de kommer til å bli den vanskeligste tiden for det offentlige helsevesenet i USAs historie, hovedsakelig på grunn av presset som er lagt på helsevesenet vårt, sier Redfield.

Antallet sykehusinnleggelser har økt i løpet av november og nærmest satt rekorder hver dag. Fagforeningen for ambulansetjenesten sier at nødtelefonen 911 er på «et bristepunkt», skriver The Guardian.

En oversikten fra Covid Tracing Project viser at en femdel av dem som er innlagt, får intensivbehandling.

At helsevesenet er under press, har ført til at det bygges feltsykehus, og at man forsøker å begrense behandlingene for å konsentrere seg om dem med størst behov, sier professor i epidemiologi Janet Baseman ved University of Washington.

– Antakelig blir situasjonen verre. Jeg er svært urolig, sier hun, skriver NTB.

INNLAGT: Rekordmange er innlagt på sykehus i USA. Her fra et sykehus i Memphis. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB

Lat som du er smittet

Forrige uke feiret USA Thanksgiving, og julen står snart for døren, hvor mange skal reise for å se familie og venner. Det er risiko for at smitten vil øke ytterligere, sier Baseman.

USAs smitteverninstitutt ber folk om å ikke reise i forbindelse med julen.

– Det beste amerikanerne kan gjøre i ferien er å holde seg hjemme og ikke reise, sier lege Henry Walke ved instituttet.

Korona-koordinator Deborah Birx i Det hvite hus oppfordrer amerikanerne som var på reise forrige uke i forbindelse med Thanksgiving, om å oppføre seg som om de har viruset.

HJELP: Sykepleier Ainsley Billesbach får hjelp til å knyte på plass smittevernutstyret på et sykehus i Madison i Wisconsin. Foto: John Hart / AP / NTB

– Hvis du er under 40 år, må du late som at du har blitt syk under Thanksgiving hvis var sammen med andre enn husstanden. Mest sannsynlig har du ikke symptomer, uansett er du en fare for andre, sier Birx.

Borgermesteren i Los Angeles, USAs nest største by med 3,9 millioner innbyggere, advarer om at de er på et «ødeleggende vippepunkt» denne uken. Man kan nå ikke møte andre husstander.

– Det er på tide å avlyse alt. Og hvis ting ikke er viktig, ikke gjør det, sier Eric Garcetti, skriver The Guardian.