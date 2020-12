Dette skuffet Mads Hansen ved årets Farmen-sesong

Farmen-programleder Mads Hansen synes årets Farmen-deltakere er en fin og karismatisk gjeng med glimt i øyet.

Ettersom dette var hans første gang som programleder for Farmen følte han at alle var i samme båt da de møttes før innspillingstart.

– Jeg var ny og de var nye. Vi kunne hjelpe hverandre litt da, sier han til God kveld Norge.

Sukker-sabotasje

Til tross for en sesong med mye spennende innhold er det likevel noe Hansen savner ved årets Farmen-sesong.

– Det som var litt synd var at noen gjorde sabotasjer uten å innrømme det til oss og seerne, sier Hansen.

Han nevner blant annet sabotasjen der noen hadde stjålet sukkeret fra gården som skulle brukes i solbærsirup som var en del av ukesoppdraget.

– Jeg skulle ønske de tok med kameraet på det, eller hvert fall fortalte om det til kameraet i ettertid, sier programlederen.

Hansen har forståelse for at de eller den som har sabotert ikke ønsker å fortelle det inne på gården til de andre deltakerne. Han håpet likevel at seerne skulle få svar på hvem det var.

– Det skuffer meg litt at de ikke var åpne med TV-seerne, forteller Hansen.

Utfordringer ved programlederrollen

Det er også noen ting han gjerne ville hatt med i sending som har blitt klippet bort for seerne.

Mads Hansen stortrives i rollen som programleder på Farmen. Foto: Espen Solli

– Vi hadde jo mye gøy og mye kødding som jeg gjerne skulle sett at var med, sier Hansen.

Han mener at den største utfordringen ved å være programleder nettopp er å skille mellom når han kan kødde og når han må være alvorlig.

Det er nemlig enkelte sekvenser på Farmen som krevet at han er alvorlig.

– Man skal ikke kødde så mye under tvekamp. Heller ikke så mye under andrekjempevalg, forklarer Hansen som har kontrakt til nok en sesong med Farmen.

Deltakeren han ikke vil glemme

Det er to hendelser han kommer til å huske ekstra godt fra årets sesong av Farmen. Den første hendelsen var da flere av deltakerne hadde besøkt hyttene ved siden av gården og brutt reglene.

– Jeg trodde først det bare var snakk om et par stykker og at de skulle kastes ut, så fikk jeg høre at det var 7 av 11, sier Hansen.

36-åringen ble oppringt av produksjonen der de fortalte om hendelsen og han måtte komme til gården.

– Da måtte jeg inn og avlyse eventyrlekene og så gi en slags reprimande. Det var spesielt, forteller programlederen.

Han kommer heller ikke til å glemme at det ble så mye drama rundt «IC» etter at scenene der hun brant broderiet ble sendt på TV.

– Det var ikke så mye fokus på det mens det skjedde, men reaksjonene ble mye sterkere når det gikk på TV, forklarer Hansen og fortsetter:

– Det er de to enkelthendelsene jeg sitter igjen med. Pluss finalen da! Det var et «helsikkes» vær.

Han forklarer at det nærmest regnet sidelengs og at de slet med å høre hverandre selv om det bare var 5-6 meter mellom dem.

– Finalen blir severdig og unik på alle mulige måter, sier Hansen.

Også noen deltakere kommer han til å huske godt fra denne sesongen.

– Thor (Haavik) må jeg kanskje nevne. Thor er en bra fyr, og han er en smart fyr også. Jeg tror samtlige på gården likte han, sier Hansen som innrømmer at han kommer til å savne Thor.

Ellers skulle han ønske at både han selv og TV-seerne fikk se mer av Jostein Grav som gikk ut første uka.

– Han tror jeg kunne hatt masse mer å by på, sier Hansen.