11 julegavetips til hele familien

TV 2 HJELPER DEG: Trenger du litt inspirasjon til julegaveinnspurten? Her er noen av produktene TV 2 hjelper deg har testet det siste året.

Hva skal friskusen, bilentusiasten, ungdommen eller barna i familien få? Vi har samlet noen av testene fra det siste året. Kanskje du får litt hjelp til julehandelen her.

Til de minste

Akebrett kommer nå i mange farger og fasonger. Vi testet fire varianter, blant annet ett oppblåsbart reinsdyr, og et brett som liknet mer på en sparkesykkel. Fire barn testet akebrettene ved å, blant annet, kjøre mellom kjegler, og ved å ta tida på hvor fort de gikk.

Barnas favoritt ble det oppblåsbare reinsdyret Snow tube til 350 kroner.

Se hele testen i videoen her:

En gave til barna som hele familien kan få glede av, er brettspill. Vi har testet fire spill som skiller seg litt fra klassiske brettspill.

Planet (348 kroner), Escape Room Familieutgave (264,50 kroner), Tokyo Highway (354 kroner) og Magic Maze (194 kroner) ble blant annet testet av familien Kvarme som består av mamma Eli Renate, pappa John-Olav, Nathalie (17), Annisette (13), Isabella (12) og Kelvin (7).

I Tokyo Highway skal man bygge motorveisystemet i Tokyo med klosser og pinner. Vinneren er den som klarer å kvitte seg med ti biler først. Familien likte spillet Tokyo Highway aller best.

Praktisk i hverdagen

Etter hvert har utvalget av robotstøvsugere blitt ganske stort. Vi har testet flere modeller sammen med to familier og en ekspert. Familiene var helt enige om hvilken støvsuger som gjorde jobben best. Vinneren var enkel i bruk, og den var skånsom mot vegger og lister. Roborock S6 Pure ble best i test, og som en bonus var dette testens billigste støvsuger.

En litt rimeligere hjelp i hverdagen kan være en elektrisk tannbørste. Fem modeller ble testet. Og heller ikke her var det den dyreste modellen som vant.

Oral-B Genius til 1998 kroner fikk terningkast fem, og ble testvinner.

En dampstryker kan kanskje de aller fleste få bruk for. I TV 2 hjelper degs test var det fire dampstrykere som ble testet, i prisklassen 599 kroner til 1795 kroner. En profesjonell kostymestryker og mannskoret Brummlyd brukte alle dampstrykerne, og kåret en vinner.

Testvinner ble Philips ComfortTouch, som kommer med eget brett.

Til friskusene

Skal du kjøpe gave til en som liker å trene og være ute i naturen, er mulighetene mange. Sammen med triatlonklubben i Son testet vi pulsklokker fra Garmin, Polar og Fitbit. Triatletene vurderte klokkene og tilhørende apper på løpeturer over en hel sommer.

Testpanelets favoritt var Garmin Forerunner 245 Music. Klokka får pluss for å ha en oversiktlig skjerm.

– Jeg kan sette opp skjermen sånn som jeg vil, og da får jeg all informasjonen jeg trenger med bare ett blikk, sier Erik Tscherning, som er et av medlemmene i triatlonklubben.

Er gaven til en person som liker å være ute i naturen, kan et turkjøkken være tingen. Søstrene bak bloggen «Tursøstre», Hege og Stine Schultz Heireng, testet turkjøkkensett for TV 2 hjelper deg i seks uker.

Prisene på settene varierte fra 799 kroner til 2.800. Og heller ikke denne gangen var det dyreste settet favoritten.

Tursøstrene kåret Primus Primetech Stove Set (1.3L) til vinner.

– Det er lett å bruke og det er raskt, har relativt lite volum og lav vekt, sier Stine Schultz Heireng.

Skjønnhet og velvære

Flere sminkemerker lover at leppestiften skal vare hele dagen. Vi har testet fem ulike leppestifter fra YSL, Mac, Kat Von D Vegan Beauty og Maybelline. Testen ble gjort av skjønnhets-youtuberen Tim Kristian, og jentene fra motocrossklubben Dirt Bike Girls.

I denne testen er det to leppestifter som utmerker seg: en rimelig og en litt dyrere. Maybelline Superstay Matte Ink (129 kroner), og Mac Matte Lipstick (190 kroner) får begge terningkast fem.

Etter snart et år med mye håndsprit er det nok flere som kan få glede av en god håndkrem. Vi testet seks av de mest solgte håndkremene på markedet. La Roche-Posay cicaplast, L'Occitane Shea Hand Cream, Elizabeth Arden Eight Hour Cream, Cosmica Special Care, Decubal Basic og Atrix.

Også her var det to vinnere: testens billigste og testens nest dyreste. Atrix fra dagligvarebutikken og L'Occitane Shea Hand Cream fikk begge terningkast fem.

Litt av hvert

En bileier har gjerne bruk for en isskrape. Nå finnes det mange varianter av dette, alt fra sprayer til elektriske skraper. Sammen med snowboarder Ståle Sandbech og langrennsprofil Pål Golberg testet TV 2 hjelper deg fem ulike isskraper.

Den beste isskrapen i testen kostet under hundrelappen. En kjegleformet isskrape fra isskrape.no.

Skal du kjøpe en ekstra dyr gave i år, så kan en mobiltelefon være tingen. Kinesiske Xiaomi Mi 10T Pro og OnePlus 8T får du til omtrent halve prisen av iPhone 12 Pro og Samsung Note 20 Ultra 5G. Men kan de kinesiske utfordrerne måle seg med de godt etablerte merkene?

Tek-ekspert og foredragsholder Eirik Norman Hansen har vurdert de fire telefonene. Flaggskipene til Apple og Samsung gjør det bra, men også en av de rimeligere modellene får terningkast seks.

– OnePlus er det beste kjøpet i testen, sier tek-eksperten.