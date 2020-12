– Vi fikk beskjed om at Lars hadde sluttet, men det viste seg at han ble sparket

– Først og fremst, det blir ekstremt spennende med Ståle. Han virker som en veldig bra mann og trener, og ekstremt dyktig på det han gjør, sier Norges landslagskaptein Stefan Johansen til TV 2.

Torsdag kom beskjeden om at Lars Lagerbäck er ferdig som Norges landslagssjef. Inn kommer Ståle Solbakken.

– Hva tenker du om at Lagerbäck ble sparket?

– Det er trist. Spillerne fikk først beskjed om at han hadde sluttet. Jeg tolket det som at han hadde valgt å gå av, men det viste seg at han hadde fått sparken. Det er selvfølgelig trist når man har jobbet sammen over en så lang periode. NFF (Norges Fotballforbund) bestemmer det, og det er de som har tatt valget, sier Stefan Johansen.

– Kanskje litt dårlig kommunikasjon



Johansen forteller at spillerne ble informert på spillernes felles gruppechat.

– Vi fikk beskjed fra NFF i den gruppa, at Lars hadde sluttet. Det var kanskje litt dårlig kommunikasjon der, siden det ikke var slik at han selv valgte å slutte. Slik jeg forsto var det en klausul i kontrakten, som åpnet for at begge parter kunne gå hver sin vei, sier Johansen.

Johansen har hatt stor tillit under Lagerbäcks ledelse. Han ble gjort til landslagskaptein allerede på Lagerbäcks første samling i London i 2017, foran bortekampen mot Nord-Irland (0-2-tap).

– Det å være kaptein for det norske landslaget er kanskje det største som har skjedd i min karriere. Det setter jeg utrolig høyt, og er noe jeg er utrolig stolt over. Da jeg fikk den tilliten av ham viste det litt hvilken tro han hadde på meg, og for det vil jeg alltid være takknemlig. Vi har hatt tett kontakt de siste fire årene, og jeg har vært heldig som har fått jobbe med en så erfaren trener. Jeg skjønner godt hvorfor han har vært så suksessfull som han har vært. Jeg har kun gode ord å si om den mannen, sier han.

Vil ringe Lagerbäck

Johansen har ennå ikke pratet med Lagerbäck etter nyheten i dag tidlig, men planlegger å ringe ham for å høre hvordan det står til.

– Hvordan vil du oppsummere Lagerbäcks fire år for Norge?

– Å klatre 40 plasser på FIFA-rankingen er en prestasjon i seg selv. Vi har ikke klart å kvalifisere oss til mesterskap, og har ikke vært gode nok i de avgjørende kampene. Da er fotballens mekanismer ofte sånn at det blir en utskiftning. Men vi er blitt et bedre landslag under Lars, det er jeg ikke i tvil om, sier Stefan Johansen.

– Han har fått inn en fin miks av rutinerte og unge og fremadstormende. Potensialet i denne gruppa er enormt. Ståle har et godt utgangspunkt, mener Johansen.

– Dette er ikke ideelt

Solbakken varslet på dagens pressekonferanse at spilletid i klubblag vil bli vektlagt i vesentlig grad når han skal velge sine tropper i tida framover.

Stefan Johansen er for øyeblikket ute i kulda i Fulham og er ikke registrert i kamptroppen i Premier League. Det kan endre seg i januar, men landslagskapteinen skjønner at noe må skje om han skal være en del av planene til Ståle Solbakken.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette ikke er ideelt. Man kan trene så mye man vil, men man må spille matcher for å komme i kampform. Det blir sikkert en evaluering rett etter jul, hvor vi må bli enige om hva som er den beste veien videre i min karriere, om jeg blir i Fulham eller om jeg flytter på meg. Noe må i hvert fall gjøres, sier Johansen.

– Har du snakket noe mer med manager Scott Parker?

– Jeg har pratet litt med ham, men vi må ta en mer konkret prat om hva som er greia. Jeg har så klart ikke lyst til å sitte på tribunen resten av karrieren min.