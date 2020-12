Solbakken avskiltet «Perry» på direkten

Ståle Solbakken bekrefter at Per Joar Hansen ikke blir med videre som assistenttrener for landslaget.

– Jeg har et veldig godt forhold til Perry, og synes han er en fantastisk person og trener. Men når du kommer inn som ny, så tror jeg det er greit at det også blir en ny person i den posten. Det er naturlig, sier Solbakken når TV 2 møter ham utenfor hjemmet på Hamar i ettermiddag.

BLIR IKKE MED I TRENERTEAMET: Per Joar Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det valget har ikke Per Joar Hansen noe problem med å skjønne.

– Jeg er helt enig med Ståle. Full forståelse, og slik må han tenke som hovedtrener, sier Perry til TV 2.

Solbakken har en langvarig trenerrelasjon til Bård Wiggen, som har fulgt ham som assistenttrener i en rekke av klubbene han har trent. Senest i november forsvant også Wiggen i dragsuget da 52-åringen ble sparket i FC København.

Han er også aktuell i den nye sammensetningen på landslaget.

– Ja, selvfølgelig. Bård er en mann jeg stoler på 100 prosent, på og utenfor banen. Vi har vært gjennom mye sammen, men dette er en annen type jobb. Jeg har snakket med Bård om det allerede, at det ikke er noen automatikk i det. Så får vi se hvor vi lander, for dette er en sammensetning av mange ulike roller. Jeg tar tida til bruk, sier Solbakken.

Han avviser samtidig at det blir en full utskiftning av trener- og støtteapparat.

– Mange av de som har hatt fremtredende roller i støtteapparatet rundt Lagerbäck og Perry vil sikkert være med videre. men jeg har heller ikke den fulle oversikten over hvordan det er sydd sammen, og alle detaljerte funksjoner, sier den nye landslagssjefen.

Per Joar Hansen opplyser til TV 2 at han har en avtale som løper til 30.6.22.

Fotballpresident Terje Svendsen takket Lagerbäck og Perry for innsatsen og samarbeidet på pressekonferansen, men uttalte etterpå at sistnevnte ikke hadde fått sparken.

– Det er en annen type kontrakter. For assistenttrener, så er det klart at det følger landslagstrener, det gjør det. Så er det litt varierende kontrakter: noen har jobb i forbundet ved siden av at man er en del av støtteapparatet. Vi forholder oss til kontraktene som er inngått, og det skal vi ordne på en ålreit måte.

– Så det blir ikke så dyrt for dere, dette her?

– Absolutt ikke, saTerje Svendsen.