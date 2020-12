Leah fikk spiseforstyrrelser som niåring – det knuste hennes aller største drøm

Da Leah Lykke (34) gikk på barneskolen i Stavanger, ble hun mobbet av medelever. Det ble en årelang kamp mot mat, som startet da hun kun var ni år gammel og som varte til hun var 24 år.

– Det var mye mobbing på skolen. Som de fleste barn var jeg glad i meg seg og så på meg selv som viktig. Når jeg ble møtt av motgang og mobbing, var det som noe ble knekt inni meg, forteller hun.

Leah likte ikke lenger den jenta hun så i speilet. Inni seg var det mye som var såret.

BLE MOBBET: Leah Lykke fikk spiseforstyrrelser som niåring. Foto: Privat

– Jeg så på meg selv som litt stor og hadde en trang til å kjenne på det vonde. Maten var en enkel måte å kontrollere det vonde på, forteller hun.

Vonde år

Skolematpakken gikk i søpla, middagen ble stående igjen på rommet, før den gikk i søpla. Leah så på mat som gift, at det ikke var noe bra.

Det ble startet på mange tøffe og vonde år. Hun hadde ingen trygghet eller stabilitet til eget selvbilde. Spisevegringen var som en «jojo», hvor det gikk opp og ned. Slik var det til hun var 24 år gammel.

Hvordan vil du beskrive alle de årene?

– Ett ord som går igjen er «ustabilitet». Jeg hadde ingen retning i livet. Jeg visste ikke hva jeg ville gjøre med livet og jeg hadde lite kontakt med meg selv. Det var en evig kamp.

Mistet muligheten til å få barn

Alle årene med et vanskelig forhold til mat, satte dype spor i Leahs kropp. Hun er vokst opp med to søsken og hadde en stor drøm om å videreføre storfamilien videre.

GJEMTE OG KASTET MAT: Leah hadde spisevegring i 15 år. Foto: Privat

– Drømmen min var å bli trebarnsmor. Så fikk jeg beskjed om at spiseforstyrrelsen har ført til at jeg ikke kan få egne barn. Det var en tøff beskjed å få og mange tårer, forteller 34-åringen.

For å akseptere sorgen over å ikke kunne få barn, måtte Leah jobbe mye mentalt med seg selv.

– Jeg forsto at jeg måtte akseptere det, ellers vil det alltid gjøre veldig vondt, sier Leah, som erkjenner at det har vært en lang prosess.

– For mange er det å få barn selve meningen med livet, men jeg har lært at det er mye annet også. Det har vært viktig for meg å ha fokus på.

I dag bruker Leah motgang og nederlag til inspirasjon og har det bra med seg selv.

– Jeg har blitt godt kjent med meg selv, funnet min styrke og kjærligheten.

– Leah er en «Løvemamma»

Hennes åpenhet om sykdommen og sorgen av å ikke kunne få barn, ble fanget opp av forfatter Siv Henningstad, som har skrevet boken «Løvemamma» – en bok om tretten kvinner, deriblant Leah, som alle har sin unike historie.

– Leah har vært fantastisk raus! Det er utrolig modig å dele så mye om vanskelige ting. Vi må huske at spiseforstyrrelser fortsatt er tabu, forteller hun til God morgen Norge.

Henningstad beundrer Leah for sin åpenhet, også om sorgen av å ikke kunne få barn.