Flere skadet etter stor eksplosjon i nærheten av Bristol

Lokalt brannvesen bekrefter at flere personer er skadet etter en alvorlig eksplosjon i nærheten av Bristol i England, skriver Sky News.

Saken oppdateres!

Sky News melder at det har vært en alvorlig hendelse på et lager i Avonmouth, i nærheten av Bristol i England.

Brannmannskaper har ifølge Sky News bekreftet at det er flere personer som er skadd som følge av eksplosjonen.

Hvor mange er fremdeles usikkert.

Ifølge lokale medier har minst ti ambulanser rykket ut til Avonmouth. Brannvesenet fikk meldingen klokken 11:22 torsdag formiddag.

Sotuh Western Amulance Service har beskrevet hendelsen som alvorlig, og politiet er også på stedet.

Et vitne sier ifølge Sky News at han hadde sett helikopter lete etter savnede mennesker, og at politiet har stengt av veien i nærheten.