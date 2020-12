Ultralyd-drama: Frp-Siv truet Erna med å bryte ut av budsjettenighet

Ett døgn etter at Siv Jensen hadde signert budsjettavtalen med Erna Solberg, advarte Frp-lederen om at hun var klar for å danne flertall mot regjeringen for å sikre tidlig ultralyd. Det fikk Solberg stanset - uten å gi Jensen en eneste krone.

– Det er mange gravide kvinner som venter på at dette skal komme på plass. Hvis ikke regjeringen gjør det vi er enige om, så skal vi tvinge dem til å gjøre det, sier Siv Jensen til TV 2.

I budsjettavtalen som Frp-lederen signerte med regjeringspartiene på tirsdag stod det ikke ett eneste ord om hvordan innføringen av tidlig ultralyd skulle finansieres.

Det var i sommer at Frp dannet flertall mot regjeringen og fikk vedtatt at gravide kvinner i Norge skal tilbys både tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avdekke alvorlig sykdom hos fosteret.

I forkant av høstens forhandlinger om statsbudsjettet for neste år, forlangte Frp at regjeringspartiene måtte legge 200 millioner kroner på bordet for å finansiere forberedelsene til innføringen av de nye helsetilbudene.

Men da avtalen ble presentert tirsdag hadde ikke Frp-lederen fått sikret en eneste krone til dette.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har vært en av forkjemperne for liberaliseringen av helsetilbudet til gravide kvinner, og hun var åpenhjertig om sin dype skuffelse da avtalen ble presentert.

– Jeg er kjempeskuffa.

– Er det noen penger her i det hele tatt?

– Det er ingenting, sa Bruun-Gundersen til TV 2.

Avisen Vårt Land skrev onsdag at «Frp gikk på ultralyd-smell i budsjettkamp».

«Frp klarte ikke å sikre de nødvendige millionene til å starte innføringen av tidlig ultralyd til alle gravide neste år. Går mot solid forsinkelse», står det i ingressen.

FAKTA: Innføring av NIPT-test og tidlig ultralyd I vår vedtok Stortinget flere historiske endringer i bioteknologiloven. Blant annet: Tidlig ultralyd til alle før uke 12: Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

Blodprøven NIPT, som kan avdekke alvorlig sykdom hos fosteret : St ortinget ber regjeringen sørge for at NIPT tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder. Stortinget ber regjeringen sørge for at NIPT blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.

: St I statsbudsjettet for 2021 kom det ikke penger til å gjennomføre disse endringene. Helseminister Bent Høie argumenterte med at saken var under utredning.

Frp mente Høie trenerte.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag av regjeringen å lage en utredning om hvordan tilbudet kan innføres for gravide. I denne utredningen, som ble klar 1. november, foreslår Helsedirektoratet en trinnvis innføring av tilbudet.

I en egen vurdering av de økonomiske konsekvensene anslår direktoratet at det vil koste 222 millioner kroner i drifts- og investeringskostnader å innføre første trinn av tilbudet i 2021. Kilde: TV 2, Helsedirektoratet

Måten Frp ble fremstilt på i artikkelen skal ha gjort Siv Jensen svært opprørt, og etter det TV 2 erfarer skal hun ha vært krystallklar overfor regjeringspartienes ledere.

Reaksjonen ble så sterke at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tok direkte kontakt med avisen for å dysse ned Frp-tapet og avvise at KrF tok en omkamp, ifølge TV 2s opplysninger.

Ropstad ønsker ikke å kommentere saken.

Ba Erna ordne opp

Ifølge TV 2s kilder var Siv Jensen så opprørt på fremstillingen at hun også kontaktet Erna Solberg og truet med å bryte ut av budsjettenigheten, og danne flertall for penger til NIPT-test og tidlig ultralyd med andre partier.

Jensen ba statsministeren ordne opp i situasjonen. Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har vært i kontakt med Frp-lederen for å love at de ikke tar en omkamp i saken, ifølge TV 2s kilder.

I Stortingets vandrehall var det hektisk aktivitet torsdag rundt lunsjtider da Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad forsøkte å finne løsninger som kunne blidgjøre Frp-lederen.

Sent torsdag ettermiddag ble partiene enige om å presisere at regjeringen skal finansiere NIP-testen og tidlig ultralyd i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem og vedtas til sommeren.

Dermed får ikke Frp-lederen en eneste krone øremerket i statsbudsjettet med virkning fra 1. januar, slik partiet opprinnelig krevde.

– Vil bli gitt marsjordre

Jensen gikk også selv på Stortingets talerstol under finansdebatten torsdag og forlangte en umiddelbar avklaring fra statsministeren i stortingssalen.

– Det er ikke sant at vi har gått på et nederlag. Derfor var det viktig for meg å utfordre statsministeren på dette. Frp er veldig opptatt av at vi skal realisere denne NIPT-testen og tidlig ultralyd for alle gravide kvinner fremover. Vår forståelse har vært at det vil komme på plass gradvis gjennom 2021 og 2022. Statsministeren bidro til å rydde opp i dette og det er jeg glad for, hvis hun ikke hadde gjort det hadde Frp vært nødt til å gjøre noen endringer i budsjett allerede på mandag, sier Siv Jensen.

– Hva hadde du gjort da?

– Da ville vi fremmet et nytt bevilgningsforslag. Nå forstår jeg det dithen at det vil bli gitt marsjordre til helseforetakene med å fortsette arbeidet med dette, og at tilleggsbevilgninger kan komme i revidert budsjett, sier Jensen.

TOK GREP: Siv Jensen unngikk at Frp led et nederlag i offentligheten. Foto: Ole Berg-rusten

– Men i avtalen stod det ingen ting om tidlig ultralyd. Var dere enige om det, eller har dere ryddet opp i dag?

– Vi har i utgangspunktet hatt en felles forståelse slik jeg har sett det, men jeg ble veldig usikker da jeg leste saken i Vårt Land. Derfor var det nødvendig å utfordre statsministeren på dette og rydde det av veien. Det skal ikke være noen tvil om at en mindretallsregjering skal følge opp et vedtak Stortinget har fattet, sier Frp-lederen.

– Så helseforetakene kan gjøre det innenfor dagens rammer?

– Hvis de ikke kan gjøre det innenfor dagens rammer, må regjeringen komme til Stortinget be om mer penger. La meg si det sånn, det skal de få.

I sitt alternative budsjett prioriterte Frp sette av 250 millioner til å sikre tidlig ultralyd og NIPT-testen til kvinner som går med risikosvangerskap fra 1. januar neste år.

Solberg: – Vi er blitt enige

Statsminister Erna Solberg sier partiene nå er enige om hva de er enige om.

– Vi er blitt enige om at vi skal komme tilbake i RNB (revidert nasjonalbudsjett red.anm) om gjennomføringen av NIPT og tidlig ultralyd og i mellomtiden skal vi sørge for at vi holder tempoet oppe på å forberede. Det vi trenger i første halvår er penger til kompetanse og kanskje noe utstyr. Det vil helseforetakene kunne få beskjed om at de må kunne gjøre innenfor dagens rammer, også kommer vi tilbake til helheten i dette når revidert nasjonalbudsjett kommer.

– Men tidlig ultralyd er ikke nevnt med ett ord i teksten. Det står bare NIPT-test?

– Ja, men det er meningen med begge deler.

– Er det en feil da eller?

– Nei, men vi har diskusjoner og vet hva vi er enige om, Solberg

– Men har dere blitt enige om dette rundt forhandlingsbordet eller det siste døgnet?

– Vi ble enige om at dette skulle gjennomgås i revidert nasjonalbudsjett – rundt forhandlingsbordet.

– Frp har satt av penger 1. januar – mener du det er en forskjell?

– Det ville vært en større trygghet hvis det ble satt av penger til 1. januar, men vi har ikke fått gått igjennom alt skikkelig. Rapporten kom etter vi gikk igjennom budsjettet. Vi begynner arbeidet nå for å ikke forsinke den prosessen, sier Solberg.

Vil ha pengene på plass

Nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger mener at hvis dette skal bli et reellt tilbud til kvinner så må det følge med både penger og bemanningsressurser.

– Høie sa da han la fram statsbudsjettet at han vil vente til Helsedirektoratets utredning var klar. Det er den. Da vil vi ha pengene også, sier Holanger.

Arbeiderpartiet er også skuffet.

– Vi hadde håpet at Frp skulle sikre dette tilbudet til norske kvinner. De ble med på det biotekforliket som vi sto bak i sommer, så det er skuffende at Frp ikke prioriterte dette i forhandlingene. Hva som nå skjer er faktisk ganske usikkert, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Ap.