Takket trenerne for innsatsen - så avviste han at også «Perry» er fjernet

Fotballpresident Terje Svendsen var kjapt ute med å takke Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen for innsatsen under dagens presentasjon av Ståle Solbakken som ny landslagssjef.

– Jeg vil takke Lars og Perry for samarbeidet og innsatsen, sa Svendsen.

I en tekstmelding til TV 2 sier Per Joar Hansen at «du må spørre Svendsen, Bjerketvedt eller Klaveness» når det gjelder hans videre arbeidsforhold i NFF.

– Jeg har en avtale som løper til 30.6.22, fortsetter han.

Selv om Svendsens uttalelse på pressekonferansen vanskelig kunne tolkes som noe annet enn at også Per Joar Hansen forsvinner sammen med Lagerbäck, modererer fotballpresidenten seg noe når TV 2 intervjuer ham i etterkant av seansen.

BLIR GAMMELT OG NYTT: Terje Svendsen antyder at Ståle Solbakken kommer til å beholde deler av dagens støtteapparat, og skifte ut noe. Foto: Terje Pedersen

– Har Perry også fått sparken?

– Ståle er ansatt som ny landslagstrener, og han skal inn i en dialog med Lise Klaveness (elitedirektør) og sette sammen et nytt støtteapparat. Det blir en diskusjon rundt hvordan det skal se ut framover. Vi har diskutert støtteapparat i forhandlingene med Ståle. Jeg tror vi vil nikke gjenkjennende til deler av støtteapparatet, og så kan det kanskje skje endringer, sier Svendsen.

Han sier videre at NFF står ved sine kontraktsforpliktelser til støtteapparatet.

– Så dere forholder dere til avtalene, og ingen får sparken?

– Vi forholder oss til avtalene vi har inngått med dem som er i støtteapparatet, og så blir en diskusjon med Ståle og sportslig avdeling hvordan det framtidige støtteapparatet vil bli. Jeg er sikker på at det vil dukke opp noen kjente fjes der.

– Hva blir veien videre i møtene Ståle skal ha med Klaveness?

– Ståle tiltrer mandag, han er ute av karantene søndag eller mandag. Det blir sikkert en dialog om det før jul.

– Er det klausuler i kontraktene om hva som skjer med personer i støtteapparatet hvis det skjer et skifte på toppen?

– Det er en annen type kontrakter. For assistenttrener, så er det klart at det følger landslagstrener, det gjør det. Så er det litt varierende kontrakter: noen har jobb i forbundet ved siden av at man er en del av støtteapparatet. Vi forholder oss til kontraktene som er inngått, og det skal vi ordne på en ålreit måte.

– Så det blir ikke så dyrt for dere, dette her?

– Absolutt ikke, sier Terje Svendsen.

Ståle Solbakken har en lang historikk med Bård Wiggen som sin assistent, men hadde ikke mye å dele om hvordan hans støtteapparat vil bli seende ut.

– Jeg går med noen vibber og følelser på hva jeg vil gjøre der, men vi er ikke i nærheten av å være i mål med det, sa han.