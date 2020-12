Tarjei Bø med første seier siden 2017

Eldstebror leverte et praktløp i Finland.

Saken oppdateres!

Med ti treff og bra fart i sporet sørget Tarjei Bø (32) for norsk seier på sprinten i Kontiolahti. Dermed tar stryningen sin første triumf i verdenscupen siden desember 2017.

– Det er herlig. Jeg visste jeg kunne det. Det er ikke alle sesonger jeg har følt at det kun har vært opp til meg. I dag visste jeg at ingen kunne ta meg om jeg skjøt fullt. Det er en god følelse for en gamling, sier en smilende Bø til NRK.

Lillebror Johannes, som jaktet sin seier nummer 50 i verdenscupen, gikk fort i sporet, men ni treff var ikke nok til å vinne. Han endte 29 sekunder bak Tarjei. Det endte med en tredjeplass for Thingnes Bø.

– Det var Bjørndalen-nivå over Tarjei i dag. Endelig er det jeg som kan stå her og skryte av ham, sier Thingnes Bø til NRK.

Seieren var for øvrig Tarjeis tiende seier i verdenscupen. Tyske Arnd Peiffer ble nummer to.

Torsdagens triumf betyr at Norge har vunnet vinterens tre første verdenscuprenn på herresiden. Det var Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid som vant de to første rennene.

Norge hadde også flere løpere blant de ti beste på torsdagens sprint. Erlend Bjøntegård ble nummer fem, mens Johannes Dale ble nummer syv.