Adolf Hitler vant valget i Namibia

Den namibiske politikeren fikk 85 prosent av stemmene, noe som nok en gang gjorde ham til regionrådmann i Oshana.

Hitler er medlem i partiet South West Africa People's Organization (SWAPO), som har vært det regjerende partiet i Namibia siden landet ble selvstendig i 1990.

Namibia var i perioden 1884 til 1915 en tysk koloni, og fortsatt er tyske begreper og navn utbredt i landet, deriblant navnet Adolf.

Det er likevel høyst uvanlig at noen kombinerer navnet med Hitler.

Adolf Hitler Uunona, som bor i Ompundja, sier til til tyske Bild at det ikke er hans feil at han heter det han heter.

– Faren min oppkalte meg etter denne mannen. Han skjønte trolig ikke hva Adolf Hitler stod for, sier han.

Ingen planer om verdensherredømme

Videre sier han at han som barn ikke hadde noen anelse om at navnet hans er svært belastet.

– Som barn så jeg på det som et helt normal navn. Først som tenåring skjønte jeg at denne mannen ønsket seg verdensherredømme, sier Hitler Uuona.

Han sier at kona kaller ham Adolf, og at han vanligvis blir kalt Adolf Uuona, men at han synes at det er for sent å fjerne «Hitler».

– Det at jeg har dette navnet, betyr ikke at jeg vil ha herredømme over Oshana. Det betyr ikke at jeg vil ha verdensherredømme, understreker han.

Oppdaget på nett

Da Hitler Uuoma stilte til valg, brukte han bare navnet «Adolf H» på kandidatlista.

Det var først da myndighetene publiserte valgresultatene på nett, at man kunne se hele navnet.

Den tidligere tyske kolonien har blitt kritisert for å dekorere sine bygninger med nazieffekter, og det ble bråk da innbyggerne i 1989 feiret det som ville blitt den opprinnelige Adolf Hitlers hundreårsdag.