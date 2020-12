Karsten Warholm og kjæresten bor ikke sammen – dette er grunnen

SKAVLAN (TV 2): Oda Djupvik og Karsten Warholm (24) har vært sammen i flere år, og stått sammen i svært tøffe perioder. Å bo sammen er fremdeles ikke noe alternativ for paret.

– Jeg tror ikke det er mange damer som hadde holdt ut med det jeg driver med.

Det sier Warholm mens han hedrer kjæresten Oda Djupvik for sin tålmodighet.

I jakten på verdensrekorden i 400 meter hekk, går mye av Warholms tid til trening og det kan bli lite til overs for kjæresten.

Får pepper for valget

SEIERSKYSS: Oda Djupvik er en viktig støttespiller for Warholm. Her er de sammen etter at han vant 400 meter hekk i finalen i friidretts VM i 2017. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

Tidligere i år fikk offentligheten innblikk i tiden etter at kjæresten fikk påvist kreft. Det var i 2017 at paret, og særlig Oda Djupvik som var syk, stod overfor sitt livs største utfordring. De holdt omstendighetene hemmelig fram til 2020.

Det unge paret har med andre ord opplevd mye sammen. I dag bor de begge i Oslo, men å bo under samme tak er ennå ikke aktuelt.

Det er det flere som ikke har forståelse for, har Warholm fått erfare.

– Jeg har fått veldig mye pepper for at jeg ikke bor sammen med dama mi, sier han.

Bor i kollektiv

I stedet for å være samboer med Djupvik, huser Warholm tre barndomsvenner i hans leilighet. Der bor de fire kompisene sammen.

Å bo i kollektiv med venner er noe alle bør oppleve, ifølge verdensmesteren. Det gjelder også kjæresten som ikke har noen innsigelser mot det.

– Det er en greie vi har blitt enige om. Vi er begge veldig unge. Jeg sa at det er her må du oppleve! Så hun bor også sammen med vennene sine. Også møtes jeg og Oda når vi har tid og lyst og sånn, og det bortimot alltid god stemning, sier Warholm.

Har forståelse for rekordjakten

For Warholm går mye av tiden til å finne en potensiell form til å slå verdensrekorden i 400 meter hekk. I 28 år har rekorden stått ubeseiret, og skal Warholm klare å slå denne, må det gå på bekostning av kvalitetstid med kjæresten.

Karsten Warholm og kjæresten Oda Djupvik feirer VM-gullet på 400 meter hekk på det norske hotellet i Doha på 400 meter hekk under VM i friidrett 2019 i Doha i Qatar. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Warholm er takknemlig for kjærestens tålmodighet og forstår hvor krevende han kan være som kjæreste.

– Hun har veldig forståelse for det som jeg driver med. For å si det sånn, jeg tror ikke det er mange damer som hadde holdt ut med det jeg driver med og all tiden jeg bruker på det, sier Warholm.

Pause fra friidretten

Warholm kan ta en skikkelig pause fra rekordjaget når de to finner tid sammen. Da dreier ikke alt seg om idretten, noe som kan være sunt for en helfokusert toppidrettsutøver.

– Hun gir meg mye glede og det er veldig fint å ha noen du kan slappe av med. Hun er ikke så interessert i friidrett, så vi har masse ting å snakke om som ikke handler om det jeg bruker nesten all tiden min på, forteller Warholm.