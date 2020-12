Discovery fjerner kjent juleserie etter «blackface»-kritikk

GOD KVELD NORGE (TV 2): TVNorge-serien «Nissene over skog og hei» fjernes nå fra Dplay etter kritikk for bruk av «blackface».

«Nissene over skog og hei» ble først sendt i 2011, og har vært en julekalenderlassiker for mange. Onsdag publiserte Instagramkontoen «rasisme_i_norge» et innlegg hvor de kritiserer serien for å bruke rasisme som humoristisk satire.

«"Nissene over skog og hei", fra 2011, er tilbake på skjermen via @dplayno kjempeskuffende i 2011, og enda mer skuffende er det i 2020» skriver de i innlegget.

Flere mener at karakteren «Ernst-Øyvind», spilt av Esben Eckbo, fremstiller «blackface», ettersom han har en mørkere hudfarge og det som skal se ut som en afroparykk.

«Med mørkere hudfarge i fjeset, iført afroparykk og late som man har et annet etnisk opphav. Blackface is blackface is blackface» skriver de videre.

Ville ha det fjernet

Innlegget fikk raskt massiv oppmerksomhet og flere kjente profiler engasjerte seg og delte på sine profiler, blant annet tidligere Skal vi danse-finalist Nathan «Nate» Kahungu (23).

– Serien i seg selv er veldig morsom, men problemet er at det er en karakter med blackface, som originalt ble skapt for å gjøre narr av mørkhudede, forteller han.

KRITISERES FOR DETTE: Karakteren Ernst-Øyvind, spilt av Espen Eckbo får hard medfart. Foto: Discovery

Kontoen ønsket at serien skulle slettes helt, eller at scenene med denne karakteren skulle fjernes.

«Har dere tenkt til å la dette rulle å gå hele julen? Eller skal dere gjøre det rette i 2020 og være med å gjøre en forskjell?», skriver kontoen.

Legger seg flat

Nå legger Discovery seg flate og fjerner hele serien fra Dplay, det forteller kommunikasjonsdirektør, Hanne McBride, til God kveld Norge.

– Vi har i dag besluttet å avpublisere Nissene over skog og hei fra Dplay, og den tas av skjermen på TVNorge, forteller McBride og legger til;

– Det skal være stor takhøyde når det kommer til humor, og prinsipielt er vi svært opptatt av at ytringsrommet til komikere skal ivaretas, og at komikernes intensjon skal hensyntas. Vi har tatt en grundig redaksjonell diskusjon, i samråd med seriens produsent, og vi har falt ned på at en av karakterene i serien faller inn under blackface-begrepet. Og det hører ikke hjemme på skjermen i 2020. Vi beklager at vi ikke har vært grundigere i gjennomgangen av innholdet før publisering.

Nate er i studio når han får vite at serien blir tatt vekk.

– Jeg er dritfornøyd, dette viser påvirkningskraften man kan ha hvis man går sammen om noe. Det er det her det handler om, og det er en læringsprosess for oss alle, forteller han.

God kveld Norge har ikke lykkes i å få en kommentar fra Espen Eckbo.