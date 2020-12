Edvin (22) fikk beskjed om at homofili er feil – så ble han skallet ned på bussen

Natt til torsdag 13. august i år var Eriksen og en venninne på vei hjem etter å ha vært på et studentarrangement i parken. De hadde kledd seg ut. Eriksen hadde en regnbuefarget glorie på hodet.

Mens de ventet på bussen, fikk han stygge kommentarer fra en gjeng.

– De kommenterte legningen min og sa at det ikke var greit. At sånne som meg, homofile menn, ikke er «riktige i hodet». Jeg sto opp for meg selv og sa at vi er i 2020, forteller Eriksen til TV 2.

BLOD: Edvin Eriksen (22) dro rett til legevakten etter hendelsen. Glorien på hodet skal ha vært utløsende for voldsepisoden. Foto: Privat

Han og venninnen gikk inn på buss 31 i Oslo. Munnhuggeriet pågikk fremdeles, og de fire personene i den andre gjengen fulgte etter inn på samme buss.

Video viser vold

Mellom Rosenhoff og Carl Berners plass ble Eriksen skallet ned av én av mennene. En overvåkingsvideo fra bussen viser voldhendelsen.

Deretter gikk voldsutøveren av bussen sammen med kameraten og kjæresten, mens en venninne av kjæresten ble sittende sammen med Eriksen og venninnen hans. Hun ga dem navnet til mannen som nå er tiltalt for grov vold.

For Eriksen gikk turen videre til legevakta, der han måtte sy fire sting i ansiktet. Samtidig begynte politiet å etterforske saken.

Tiltalte uenig

I tiltalen som statsadvokat Asbjørg Lykkjen tok ut denne uken, står det at hendelsen skjedde «uten foranledning» etter at tiltalte kommenterte Eriksens legning.

Det er ikke den tiltalte mannen i slutten av 20-årene enig i.

– Han erkjenner å ha skallet til ham, og han beklager at det gikk som det gikk, men dette er ikke hatkriminalitet. Min klient sier dette skjedde som et resultat av ting fornærmede uttalte til hans kjæreste rett i forkant, sier tiltaltes forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen.

– Hvordan ser han på homofili?

Han har absolutt ingenting imot homofile.

– Hva tenker han om det fornærmede forklarer?

– Han er fortvilet og oppgitt. Han er tydelig på at det ikke var grunnen til at det gikk som det gikk, sier han.

Glad det skjedde på buss

Påtalemyndigheten mener likevel å kunne bevise at voldshandlingen skyldes en negativ holdning til homofili.

Etter det TV 2 forstår, er det ikke lyd på overvåkingsvideoen fra bussen. Et stridsspørsmål i retten vil derfor være hva som ble sagt, og hvem som sa hva.

Selv sier Eriksen at han ser frem til å møte i retten.

– Jeg er på en måte glad for at dette skjedde på bussen, der det var vitner til stede. Jeg mener det er viktig at denne typen saker får konsekvenser. Kanskje det kan bidra til å utgjøre en forskjell, sier han.

Eriksen har tidligere fortalt sin historie til Dagbladet.

22-åringen forteller at han har flere homofile venner som har blitt utsatt for ubehageligheter.

– Det gjelder alt fra vold til trakassering og stygge blikk. Jeg er opptatt av å få frem at denne saken ikke er et enkelttilfelle, sier Eriksen.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 18. februar, og det er satt av to dager til hovedforhandlingen.

TV 2 har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Lykkjen, som er aktor i saken.