Dette har aldri skjedd før: Får 80.000 kroner i bot

Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 forbudsvedtak med tvangsmulkt mot Sports Nutrition AS. De sa at selskapet ikke lenger kunne markedsføre i sosiale medier ved bruk av påvirkere, uten at innlegene tydelig var markert som reklame.

Forbrukertilsynet har nå konkludert med at Sports Nutrition har brutt dette vedtaket og må betale 80.000 kroner i tvangsmulkt for fire lovstridige innlegg på Instagram stories.

Første bot

Dette er første gang Forbrukertilsynet gir en slik bot for influensermarkedsføring. Boten er altså på 20.000 kroner for hvert innlegg som ikke er markert som reklame, eller der markeringen er «gjemt».

Da Sakshaug la ut et bilde av en bekjent som drakk et produkt fra Sports Nutrition, markere han det ikke som reklame. TV 2 sladder bildet fordi det ikke er personen på bildet som har gjort noe feil. Foto: Skjermbilde/Forbrukertilsynet

Fordi Instagram stories kun vises sekunder av gangen, skjerpes kravene til hvor synlig reklamen er, slik at forbrukerne skal få med seg at det er et komersielt samarbeid.

– Det er viktig at annonsører som bruker influensere sørger for at det er tydelig når disse deler markedsføringsbudskap med følgerne sine. Ellers kan det ende med økonomiske sanksjoner, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Selskapet har tre uker å klage på vedtaket om betaling av tvangsmulkt.

Endret rutiner

TRE BILDER: De to andre bildene Helle er felt er i kollasjen øverst i saken. Foto: Skjermbilde/Forbrukertilsynet

Daglig leder i Sports Nutrition, Arild Svenson, syns det er leit at de får denne boten, og bekrefter at de vil anke.

I sommer, da Forbrukertilsynet ga beskjed om at firmaet måtte endre reklamemåtene, sa Svenson at selskapet skulle gå gjennom rutinene deres. Dette har selskapet også gjort, og hatt tett dialog med Forbrukertilsynet gjennom hele prossessen. De har snakket med alle influensene sine flere ganger og minnet dem på regelverket.

– Det er en kjedelig sak. Vi har hatt tett dialog med Forbrukertilsynet siden forrige vedtak og gjort flere tilpassninger. Vi har ryddet opp og avsluttet samarbeid med flere ambassadører, slik at vi har bedre oversikt og bedre kontroll over hva som legges ut.

Det er to influensere som har brutt vedtakene, Siril Helle og Henrik Sakshaug. Sistnevnte har over 14.000 følgere og markerte ikke et innlegg som reklame. Han var også blant influenserne som gjorde at Sports Nutrition fikk tilsnakk i sommer.

Siril Helle står for de tre resterende bruddene. Hun har rett i underkant av 2.000 følgere. I motsetning til Sakshaug markerte hun innleggene sine som reklame, men denne markeringen er ikke særlig synlig.

God kveld Norge har kontaktet begge to gjentatte ganger, men de svarer ikke på våre henvendelser.

Det er Sports Nutrtion som er ansvarlig for reklamene, ikke influenserne. Det er også bedriften som må betale boten.

Tøff tid

Svenson anslår at de har publisert rundt 500 reklamer siden sommeren, og at fire av disse har blitt felt.

– Vi opplever at Forbrukertilsynet har fulgt oss med lupe. Det er fint at de er på ballen, men tre av forholdene er med en helt ny ambassadør. Hun har markert at det er reklame, men det var for lite synlig med tanke på bakgrunnen på bildet og lignende. Her er det også viktig å påpeke at reklamen er tydeligere markert på noen mobilmodeller enn andre, og det samme gjelder om du ser posten på PC, sier han, og fortsetter:

– Det siste tilfellet er fra en annen influenser, og er ikke markert som reklame, så her har Forbrukertilsynet rett.

Svenson ønsker å beskytte influenserne, og sier at det er menneskelig å gjøre feil.

– Vi syns det er veldig strengt med 80.000 kroner i bot. Jeg stiller spørsmål ved hva de ønsker å oppnå med denne strenge dommen. Jeg opplever at det ikke er sammenheng med hva som er gjort og hvor strengt dette er. De slår veldig kraftig ned på de få som snubler, og det er bemerkelsesverdig.

Svenson anslår at 95 prosent av salget deres går til treningssenter. Da denne næringen ble stengt under koronapandemien, ble det en stor påkjenning for selskapet. Den store boten blir derfor tøft for økonomien.