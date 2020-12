Skrev låt for vennen som tok sitt eget liv: – Betyr mye for meg

I fredagens episode av Hver gang vi møtes - jubileum blir det gjensyn med artistene Magnus Grønneberg (59) fra CC Cowboys og Hans Petter Aaserud (48) fra Trang Fødsel på Vestre Kjærnes gård.

Grønneberg deltok i Hver gang vi møtes i 2013, og Hans Petter Aaseud var med i 2018.

Aaserud velger i jubileumsprogrammet å tolke sangen «Himmelseng» av Grønneberg, noe som kommer overraskende på ham.

– Det var uventet at han valgte en av låtene fra solokarrieren min og ikke en CC Cowboys-låt. Sangen betyr mye for meg, så jeg ble glad for valget hans, forteller Grønneberg til TV 2.

TILBAKE I HVER GANG VI MØTES: Magnus Grønneberg. Foto: TV 2

Selvmord

Låten «Himmelseng» omhandler selvmord, noe som Aaserud selv har erfart i nær familie. Broren hans valgte å ikke leve mer i 2013.

– Hvordan har tapet av broren din endret deg?

– Jeg tror alle som opplever tap og sorg blir merket for livet på en eller annen måte, men man lærer seg å leve med det og ikke minst verdsette fine minner, sier Aaserud til TV 2.

JUBILEUM: Hans Petter Aaserud tilbake på Vestre Kjærnes gård. Foto: Vegard Breie/TV 2

«Himmelseng»

Etter at Grønneberg var med i Hver gang vi møtes i 2013, lagde han en plate med datteren Hanna-Marie Grønneberg, som fikk tittel «I skyggen av en engel». På den platen er sporet «Himmelseng».

– Jeg hadde en god venn som tok sitt eget liv i romjulen for noen år siden. To dager før hadde vi en hyggelig kveld sammen, så det kom veldig overraskende. Litt senere hjemsøkte han meg i en drøm. Samme dag kom sangen til meg av seg selv, forteller Grønneberg.

SAMLET TIL MIDDAG: Hans Petter Aaserud, Silya Nymoen, Morten Abel, Magnus Grønneberg, Marion Ravn, Elg og Tshawe Baqua. Foto: Vegard Breie/TV2

– Fint skrevet om noe fryktelig

Aaserud setter stor pris på sangen og gir låten masse skryt, både av ordvalget og det viktige budskapet.

– Det er veldig fint skrevet rundt noe fryktelig og noe som skjer altfor ofte. Mange har opplevd et eller annet rundt det, og du har valgt ord om det som gjør at det bare blir vakkert, sier Aaserud i programmet.

– Snakket du med Magnus om tanker rundt det vonde dere begge har opplevd?

– Jeg lurte veldig på hva som var historien bak og om han ville dele den, noe han gjorde. Den ene dagen vi var der sammen ga vel ikke rom for noe dypdykk, men vi fikk rørt godt i mye bra utover natta, avslutter Aaserud til TV 2.

