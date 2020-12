Slik har du ikke sett Oslo før

Denne uka har TV 2 sine dronepiloter vært ute og tatt bilder i Oslo sentrum. Her kan du se de spektakulære bildene.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl er en ivrig fotograf og dronepilot.

Dahl har tidligere tatt flere spektakulære bilder med drone, som er vist i TV 2s sendinger. Han er også ansvarlig leder for TV 2 Luftfoto og beskriver oppgaven med å ta bilder av Oslo som et drømmeoppdrag.

Operaen i speiler seg i en stille fjord. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

– Det var en episk kveld! Den gamle stills-fotografen i meg, fikk deilig «fot» den kvelden. Og ingenting er jo bedre enn å ta bilder i blålyset, sier en entusiastisk Jan-Petter Dahl.

Det er flyforbud i sentrum av Oslo, men ved å søke så kan TV 2 sine dronepiloter få tillatelse til å fly innenfor forbudssonen.

Det nye hovedbiblioteket ligger mellom Dronning Eufemiasgate og Operaen i Bjørvika. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

De som skal fly i sentrum av Oslo må ha RO3 sertifisering, og tillatelse av Luftfartstilsynet for å kunne operere innenfor sonen. Dette er for å redusere risikoen for luftfartshendelser med de potensielle konsekvenser slike kan ha i forhold til sentrale statsfunksjoner.

Julestjerna på Universitetsplassen og parisehjulet i Spikersuppa lyser opp sentrum. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2 Karl Johan og Slottet lyser opp i blåtimen. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2 Slottet omkranset av Slottsparken med Oslo vest i bakgrunnen. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Julestemning utenfor Stortinget. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Oslo Rådhus i månelys. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Oslo sentrum sett fra Aker Brygge. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2