Derfor står Dolly Parton (74) opp klokken tre på natten

SKAVLAN (TV 2): Countrydronning Dolly Parton trenger ikke mye søvn for å skrive låter og drive business. For henne starter dagen mens alle andre sover.

I oktober kom Partons tredje juleplate, «A Holly Dolly Christmas». Dette blir også hennes siste juleplate, skal vi tro Parton selv.

Partons 14 nye julelåter finner man på hennes 47ende album, og produktiviteten til 74-åringen ser ikke ut til å stoppe der.

– Jeg er en hardtarbeidende kvinne, sier Parton i ukens Skavlan.

Står opp klokken tre på morgenen

På den nye plata synger Parton sammen med både Billy Ray Cirus, Miley Cyrus, Partons guddatter, og countryartist Willie Nelson.

Det sies at Parton har skrevet minst 3000 sangtekster. I dag er hun både businesskvinne og musiker med mange oppgaver og ansatte rundt seg.

For å rekke alt, står hun opp på et tidspunkt av døgnet når folk flest sover.

– Jeg er vanligvis oppe rundt klokken tre på morgenen, fordi jeg legger meg veldig tidlig, forteller Parton.

Søvnbehovet er med andre ord ikke så stort hos Parton. Klokken tre starter arbeidsdagen til Parton med å ta telefonsamtaler, svarer på brev og til å se over notater.

– Min favorittid å jobbe

Det er nettopp denne tiden av døgnet hvor Partons produktivitet er på topp. Da kan Parton konsentrere seg om seg selv, uten forstyrrelser.

– Jeg er mest effektiv mellom tre og syv på morgenen. Jeg elsker den tiden på morgenen, som jeg kaller «wee-hours». Det er min «wee-hourwisdom». Det er når alt er stille, energien i verden er nede, og jeg føler jeg har mitt eget rom til å tenke og jobbe klart. Det er min favorittid å jobbe, sier hun.

– Da har jeg gjort en dags arbeid i den tiden.

– Har aldri en «bad hair day»

I USA har Dolly Parton blitt et ikon og et samlende fenomen, i et ellers splittet land. Til tross for hennes innflytelse, har hun holdt seg langt unna politikken og heller gitt folket musikk.

Da hun ble berømt, vekket hun oppsikt med sitt store hår og silikonpupper. Forfengelighetsstempelet har fulgt Parton. At hun har kommet så langt har imidlertid mer å gjøre med sin karisma og romantiske countrymusikk som har blitt hørt verden over.

Når det kommer til utseende, tar det faktisk ikke så lang tid å bli Dolly Parton på utsiden, ifølge henne selv.

– Hvis jeg må, så kan jeg være klar på tjue minutter. Tretti minutter foretrekker jeg. Jeg kan gjøre det på mye mindre tid enn du hadde trodd, sier Parton.

Parton forteller at hun gjør sminken sin selv. Håret er en enkel sak. Det er det parykkene som bestemmer.

– Jeg bruker parykker. Så jeg kan se på hylla med parykker og velge ut fra hvilket humør jeg er i. Jeg har aldri en bad hair day. Og hvis jeg ikke liker den og ikke passer humøret, så kan jeg bare bytte.

Tre ting hun må ha

Det er ikke mye hun egentlig trenger for å opprettholde looken, bortsett fra noen essensielle tilbehør, skal vi tro henne i Skavlan-intervjuet.

Dolly Parton trekker fram tre ting hun ikke klarer seg uten.

– Min sminke, håret og mine høye hæler. Jeg må ha de tingene. Jeg ser overfladisk ut, men der det teller er jeg ekte, sier Parton.