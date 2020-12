Lagde kaos og ødela politibiler – nå risikerer de fengsel

Påtalemyndigheten har tiltalt ni personer for blant annet skadeverk, vold mot politiet og stolkasting i forbindelse med SIAN-demonstrasjonen i Oslo 29. august i år.

Politiet laget en jernring rundt deltakerne fra Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) utenfor Stortinget, mens hundrevis av motdemonstranter flokket seg rundt dem.

Den flere timer lange demonstrasjonen begynte fredelig, men etter at SIAN ble kjørt bort i busser, ble stemningen mellom enkelte mottdemonstranter og politiet amper. Flere gikk til angrep på politiet, og det ble brukt tåregass for å holde demonstranter unna.

Politiet benyttet blant annet droner for å kunne identifisere bråkmakere og pågripe dem i ettertid. Ifølge politiadvokat Trine Erdal har dette vært viktige bevis i etterforskningen.

Totalt ble 29 personer pågrepet etter demonstrasjonen.

Dette anklages de for

Totalt er ni personer tiltalt etter demonstrasjonen. Denne uken ble tiltalen mot tre av disse, alle unge menn, kjent:

Den ene er tiltalt for å ha slått i stykket et speil på en politibil, for så å sparke til speilet på ytterligere tre politibiler.

Den andre er tiltalt for å ha slått mot en politimann. Tiltalte traff imidlertid visiret på betjentens hjelm.

Den tredje er tiltalt for å ha kastet en stol mot tre politifolk. I tillegg kastet han blant annet en flaske, planter og egg mot politiet. Påtalemyndigheten mener at han også slo og sparket til speilet på en politibil.

Må møte i retten

Politiadvokat Trine Erdal forteller at det i kjølvannet av demonstrasjonen totalt er 26 saker som har vært eller er under etterforskning i Oslo politidistrikt.

PÅGREPET: Tungt utrustet politi, med pepperspray i hånda, arresterer en demonstrant. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Så langt er det tatt ut tiltale mot ni personer, det er skrevet forelegg mot fire personer, mens fem saker er henlagt.

– Er det slik at de tiltalte risikerer ubetinget fengsel?

– Dette vil naturligvis måtte bli en konkret vurdering i de enkelte sakene sett i lys av hva den enkelte er anklaget for, og det som fremkommer under bevisførselen i hovedforhandlingen, sier Erdal.

De tre tiltalte skal møte i retten hver for seg den 17., 18., og 19. februar. Det er satt av én dag til hver av sakene. To av de tre risikerer å bli gjort erstatningspliktige for skadene politiet mener de har utført, ifølge tiltalen.

– Må regne med det

De øvrige straffesakene er sendt til beramming i Oslo tingrett.

Advokatene Aase Sigmond og Bjørn Rudjord ble oppnevnt som forsvarere torsdag. De har derfor ikke fått snakket med sine klienter om hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet.

Stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, sier at politiet alltid oppfordrer de som møter opp på demonstrasjoner til å benytte ytringsfriheten og ikke ty til ulovlige virkemidler.

– De som benytter ulovlige virkemidler må regne med å bli pågrepet, eller straffeforfulgt i etterkant, sier han til TV 2.